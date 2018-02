طالبان دې د امريکا پر ځای له پنجاب ((پوځ و آی ايس آی))، مشرف، سياسي ملايانو، د بوټو، بابر و حميدګل له کورنيو سره خبرې وکړي

سيد حسين پاچا

انتخاب ((غوراوی)) برتانويانو کړی، امريکا يې په مالي ونظامي ملاتړ او وده کې راښکېله شوې او پاتې لوبه پنجاب مخته وړې. د بېنظيرې د خبرې پر استناد چې طالبان زموږ د ټولو يوه ګډه پروژه ده چې طرحه يې د برتانيا، مالي و نظامي ملاتړ يې د امريکا و سعودي او روزنه يې زموږ وه او زموږ د موخو لپاره کار کوي. زموږ د جهاديانو، حقانيانو، طالبانو او داعشيانو اسلامي صبغه چندان خوندوره نه ده

هېواد مشر غني ته د ملي – اسلامي ګټو په پار يو وړانديز :

طالبان و حقانيان بايد د پنجاب له سياسي، مذهبي، رواني وفزيکي نفوذه راخلاص او د پنجاب دروغژن اسلامي اشغال ته نور د پای ټکی کېښوول شي. امريکا وناټو او نړيواله ټولنه دې پنجاب نور له موږه کورې کړي چې راپسې نه غاپي. کنه افغانان نورمسلم حق لري چې کږې خولې د همدوی پر ملاتړ ورسمې کړي. طالب ته د سولې لپاره يو مالتيماتوب ((ټاکلی وخت)) ورکړل شي. د قطر دفتر ((لنګه غوا)) يې وچه او له عربو يې ټغر راټول شي. پنجاب ته يې د ساتلو او د هېواد ورانئ او وژنو مسووليت و اخطار ورکړل شي. د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د اساسي قانون او هم د نورو مدني و نړيوالو قوانينو کې په رڼا کې دې ترې دغه د ديوبنديت يا په بله مانا دغه اسلامي – مذهبي مشروعيت دې ترې سلب شي چې نوره پلمه ورته پاتې نه شي.

The Rise of Taliban

Rafiq Afghan has come out with detailed arguments with his own viewpoint which appeared in weekly Takbeer of March 02, 1995 (Pp. 17-20). Resume of this article is produced here-in-under:

“The America CIA is involved in raising the Taliban through the British diplomats who have good knowledge about the people of Afghanistan against whom they had fought three wars. The British diplomats selected two Maulvis of JUI (F & S) who had strong links across the border. Beside financial assistance they were given such vehicles which were equipped with most modern communication system. After that they were noticed on regular errands to Kandahar. For one year they struggled constantly, contacted pro-Zahir commanders of Kandahar, assuring them necessary assistance, and met regularly the Maulvis of the maddrassas along the border. Then it was decided to raise the Taliban force.”

د ميرزا اسلم بيګ خبره :

بېنظيرې موږ ته وويل چې جلال اباد ونيسئ او کابل وسېځئ!

General Akhter Abdur Rehman:

General Akhter Abdur Rehman who was the head of ISI during Zia ul Haq era, once said KABUL MUST BURN.

The Five Evils who destroyed Afghanistan:

Former interior minister of Pakistan , General Naseerullah Babar gave an Interview to a Journalist Farhad Ali Khawar:

Babar said to him that I was invited by the then Prime Minister Zulfiqar Alo Bhutto . He (Bhutto) told me that the Durand Line Agreement is expiring in 1993, so Afghanistan Must be destabilized, because Afghanistan will demand for its territories from Durand line to Indus river.

Babar says that I invited Gul Buddin Hikmat Yar, Ahmad Shah Mahsood , Burhanuddin Rabbani and other religious youngsters from Afghanistan . I met with them in Bala Hisar port in Peshawar. I gave them money and 303 rifles to destabilize Afghanistan. Thus, we started “to destabilize” and “burn Afghanistan”.

Babar further added that we burnt Afghanistan to such an extent that even former Soviet Union also burnt in it. And now Afghanistan will never have the power to demand for the removal of the Durand line. That is the service I (Babar) have done for Pakistan.

Making the water boil in Afghanistan

“The water in Afghanistan,” Pakistan President General Mohammad Zia-ul-Haq told his spymaster Lieutenant-General Akhtar Abdul Rehman Khan in December 1979, “must boil at the right temperature.”

ډاکټرنجيب الله څرنګه، ولې او چا وواژه !

حميدګل: موږ د يوه لوړ رتبه با صلاحيته پلاوی په استازيتوب د پاکستان د لومړي وزير ( نواز شريف) لخوا را غلي يو، تر څو د ډيورندکرښې په اړه ( ۲۲) ماده ايز سند ستاسو او د طالبانوامارات اسلامي مشر،ملا محمد عمر تر منځ لاسليک شي ، او په کې وليکل شي چې،

((ډيورند کرښه د پاکستان رسمي پوله ده ، د افغانستان موجوده حکومت دا کرښه د يوه رسمي او منل شوي پولې په ټوګه پېژنې او د يوه رسمي سند په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتبارلري)).

د ډاکترنجيب الله ځواب :

هېڅ وخت به دا پروتوکول امضا نشې، تاريخ پر خپله صفحه کې پر زرينو کرښو ليکلي لري چې ،د ډيورند خاورې کرښه د انګليس لخوا په درغلۍ باندې شوې، نو ځکه د اعتباروړ نده.

ولې؟ تاسو پاکستانيانو چې په خپل هېواد کې ( ۷) تنظيمونه جوړ کړل تر څو د دوي په وجود کې د پاکستان ګټې خوندي وساتئ ، کله چې د ملګرو ملتونو له لارې ما حکومت دوی ته تسليم کړ، د افغانستان د اسلامي جمهوريت د حکومت له لارې چې، د هغه ولسمشراو حکومت هم ستاسو لخوا ټاکلی شوی وو، له دوی سره مو لاس ليک نکړ؟ هغوي هم د پاکستان د ګټو په لټه کې ول، درست هغه څه چې ستاسو د ای ايس ای غوښتنه وه؟

تاسو ګلبدين له ځانه سره لرئ، چې د ځوانۍ له دورې څخه ، ستاسو په خدمت کې وو،او ستاسو په خاطر يې په افغانستان کې بې شمېره بشري ضد جنايتونه تر سره کړل ترڅو، تاسو خوشحاله وساتي او امريکې هم، ده خاين ته څومره چې په وسه يې پوره وو امکانات برابر کړل، په همدې رقم ټولو د (۷) تنظيمو مشرانو ته چې دې جهادي مشرانو، بې شمېره بشري ضد جنايتونه وکړل او خپل وطن او خلک يې له خاورې سره برابر کړل، ترڅوله دې لارې تاسوپنجابي جنرالان ،له خپلو امريکايي اوانګليسي بادارانوڅخه په ميلياردونو ډالرپيسې لاسته راوړئ.

ګلبدين ستاسو پنجابيانو په دستور له ما سره مذاکره وکړه او په اوله خبره يې له ما څخه غوښتنه داوه چې، د خلق دموکراتيک ګوندواکمني دې، بايد ډيورند کرښه په رسميت و پېژني ، خو زما ځواب هم هغه وو، چې د ګلبدين په واسطه مې تاسو ته درواستاوه.

حميد ګل، د ډاکترنجيب الله په ځواب کې :

پاکستان حکومت د خپلو ګټو په خاطر له جهادي مشرانو صبغت الله مجددی ، گلبدين حکمتيار ، پيرسيد احمد گيلانی برهان الدين ربانی ، رسول سياف ، مولوی يونس خالص و مولوی محمد نبی سره دې هوکړې ته رسېدلي، دوی ټولو جهادي رهبرانو هر يوه د ډيورندکرښه په رسميت پيژندلې، او دا کرښه د پاکستان رسمي پوله بولي ،نو تاسو يې ولې نه منئ؟

د ډاکټر نجيب الله ځواب حميد ګل ته :

دا تنظمي جهادي مشران تاسوپاکستانيانو را منځته کړل ،ستاسو له سازمان څخه معاش خوره دي ، د افغانستان ټول ولس په دا خبره پو هيږې چې دوی د پرديو لپاره کار کوي ، دا اشخاص د پيسو او مالدارۍ په فکر کې دي ،نه د ملت په فکر، دوی چې څه يا کومه خبره، له تاسو څخه په دستور کې اخلي هغه تر سره کوي، دوی حتا يو ځلې هم په خپلو داډول ناوړه کارونو له خپلو وجدانونوسره قضاوت ونه کړ ، ما د دوی پر وړاندې د سولې او پخلاينې ملي روغه جوړه اعلان کړه ، ترڅو په هېواد کې مو جګړه او ورور وژنه پای ته ورسيږي ، خو برعکس تاسو پاکستانيانوبه دوی جګړې ته تشويقول.

زه دې ته حاضر شوم تر څو قدرت خوشې کړم. ما له دوی څخه پيغامونه تر لاسه کړل چې دوی ويلي وو، موږ چمتو يو تر څو په ملي روغې جوړې کې د سولې پروسې سره يو ځای شو، خو وروسته يې بيا ځواب را کړ چې موږ ته پاکستان اجازه نه راکوي. دا معلومداره خبره ده چې تاسو، د خپلو اهدافو لپاره په افغانستان کې جګړه جاري ساتئ. تاسو د ورور وژونکي افغانستان طرفداره ياست نه د واحد افغانستان.

جيمز :

د دې ويديو په ورستۍ برخه کې د دواړو خواوو له خبرو وروسته، ای ايس ای له ډاکټرنجيب سره خپل چلند بدلوي، ځکه چې دوی د څه په لټه کې چې وو هغه لاسته نه راځي. دوی ډاکټرنجيب ته بدو رد وايی او د ده لاسونه شا ته تړي او شکنجه ورکوي ، په دې وخت کې نصرالله بابر، ډاکټر نجيب ته په خطاب کې وايی :

((دا تاسو واست چې د پاکستان د نيولو په خاطره مو افغانستان ته د شوروي سرې لښکرې راوستې)).

ډاکتر نجيب په ځواب کې ورته وايی :

که چيرې په کوم رقم چې داسې يې فکر کوئ بايد په هم هغه رقم چې ستاسو فکر ده کار تر سره شوی وائ، خو حقيقت داسې نده، څرنګه چې يې تاسو واياست. موږ هېڅ کله د نورو د خاورو په فکر کې نه يو او نه وو. موږ ستاسو په څېر په خپل هېواد کې تروريستي ډلو ته روزنه او هغوی مو نورو ګاونډي هېوادونو ته نه دي صادرکړي. زموږ سياست د ورورګلوۍ پر اساس له ګاونډيو سره وو. موږ د افغانستان د خلق دموکراتيک د واکمنۍ په دوران کې هېڅ وخت پر ګاونډيانو باندې بريد نه دی کړی، بلکې برعکس زموږ ګاونډيان ول چې پرافغانستان يې په بېلابېلو بهانو يرغلونه کول، چې موجوده وضعيت هم د ستاسو ګاونډيانو لکه پاکستان او ايران له لاسه رامنځته شوې چې د خپلو سياسي اهدافولپاره يوه (۷) تنظيمه راته جوړ کړل او بل يې بيا (۸)، چې په زوره يې زموږ پر ولس منلې.

جيمز زياتوي چې ،

په ارګ کې په هغه ځای کې چې ډاکټرنجيب راوستل شوی، د پاکستان د اردو عسکر له حميد ګل سره په اردو ژبه خبرې کوي. د دغو پاکستاني عسکرو چلند له نجيب سره داسې ده لکه يو مجرم او متهم شخص چې محکمه کوي.

په دې وخت کې حميد ګل امر کوي چې شاپور احمدزی د نجيب ورور چې بله کوټه کې تر نظارت لاندې وو، راولئ، د ويډيوساعت دقيقه ۲/۱۵ را ښکاره کوي ۱۹۹۶/۹/۲۷ د ميلادي، داسې معلوميږي چې د ډاکټر نجيب او د ده د ورور د وژلو امر حميد ګل له نواز شريف څخه را خېستی.

نجيب او د ده ورور د خپل مرګ شيبې شماري، په دې وخت کې ملا عمر چې مخ يې هم نه ښکارې په پښتو قندهارۍ لهجه وايی :

((تا خو په ملګرو ملتونو دفتر کې پنا وړې وه ، چې تر څو د هندوستان کافر هېواد ته ولاړ شې، خو اوس به دې مړی هم څوک پيدا نه کړي، او داسې نورې خبرې … )).

د همدې خبرو په جريان کې نجيب او ورور يې په لغتو او سوکانوهم وهي، چې حميدګل را نېژدې کيږې او تفګنچه يې هم په لاس کې ده، دواړو وروڼو ته وايی :

((هندوستان د پاکستان دښمن هېواد ده، خو تاسو غوښتل زموږ دښمن هېواد ته لاړ شئ)).

[[نوموړي چې نجيب ته د هند تانه ورکوي، د دفاع وزير ملا عبيدالله اخوند، خپله او نور لوړپوړي چارواکي يې د چا له لاسه د چا په غوجلو کې مړه شول؟ پر معتصم او ضعيف څه وشول؟]]

د دې خبرو له ختمېدو سره ډاکټر نجيب الله په ډيره کلکه ضربه خپل سر د حميدګل په پزه وهي، او د ده له پزې وينې راځي. په دې حال کې نجيب د حميد ګل د باډيګاردانو لخوا په خېټه کې ويشتل کيږي. نجيب پر ځمکه لويږي (غورځيږي). حميدګل هم په خپله تفنګچه باندې د ډاکټرنجيب په سر دڅو مرميو ډزې کوي او دی وژني. وروسته بيا شاپور احمدزی هم دوی له څو خواوو د مرميو په ډزو وژني. له هغه وروسته پاکستاني عساکر جسدونه را باسي او د باندې يې انتقالوي.

د ويډيو له ساعت سره ۲/۵۳ برابره د سهار خوا ته په ۹/۲۷/۱۹۹۶ ميلادي تاريخ جنرال حميدګل ، نصيرالله بابر د پاکستان کورنيو چارو وزير او څو تنه نورپاکستاني جنرالان د پايکپ موټرو په واسطه د کابل هوايي ډګر ته راځي او له هغه ځايه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ده، دپاکستان د اردو د(۲) څرخې طيارو په واسطه د پاکستان پېښور ته ستنيږي.

ليکوال : مارک جيمزامريکايي ژورناليست

د ملا عمر، منصور، هبة الله او حقاني اړوندانو د پام وړ :

رنجيت سينګ يوه ورځ شاه شجاع په پنجره کې اچولی وو او په بازار کې يې ګرځولو چې خپل زور ورته وښيي او هم يې د هغه په مخ کې د هغه زوی ووهلو، نو د ملا عمر او نورو لوړ پوړو طالب چارواکيو په مخکې، همدارنګه د حقاني، مفسر او نورو جهادي مشرانو په شتون کې نجيب په ارګ کې پر خپل مشروع حق وژل کيږي، خو دوی خواران سوڼ ايستلی نه شي، نو د زمکې پر مخ نور بې ايمانه خلک له دوی نشته. شاه شجاع خو بيا هم له دوی ښه وو چې رنجيت سينګ پخپل کور پنجاب کې بندي کړی وو، خو روسانو او پنجابيانو دواړو له موږه خپل خلک رانه په خپل کور کې له خپله لاسه پر خپل حق په بد معاشۍ ووژل. بوټو، بابر و بې نظيره هم هم کمونيستان ول. نجيب خو پر کمونېستۍ نه، بلکې پر بل څه وژل شوی. روسان خو پخپله، بلکې کارمليانو راوستل، اسلامپالو ورته امريکا وپنجاب وعربان راوستل، خو دواړو پښتانه ووژل. پښتانه خپل تربور پر بل چا نه وژني، خو موږ جهاديانو پښتو واسلام دواړه وشرمول. ولس د کمونېزم و د اخوان په کشمکش کې دل شو. خلکو خپل کمونيستان واسلامپال وساتل، خو موږ يو بل سره ووژل.

که د لومړۍ کودتا ګوته د وخت کمونيست ګوند ته نيول کيږي، خو د وروستيو کودتاوو ګوته بيا اسلامپالو او شمال ټلوالې ((ماويساتو، ستميانو او کارمليانو)) ته نيول کيږي چې پر نجيب باندې يې کودتا وکړه او د ملګرو ملتونو سوله ييز حل يې سبوتاژ کړ چې وروسته بيا د کولاب له سمڅو همدې نننيو دوستانو راويستل او د بُن په پرېکړه کې د ناسم وېش له امله په لوی لاس د هېواد ډېره کی ورته له پامه وغورځول شو. د پنجاب ناولو موخو ته هم پکې ځای ورکړل شوی وو. ځکه خو نن روسان او پنجابيان د خپلو هماغه پخوانيو ګډو ټکو ته په پام سره د هېواد د ډېره کي پر وړاندې سره نژدې شول. روسان وپنجاب بايد د شهيد داود خان، حفيظ الله امين او د ډاکټر نجيب الله د وژنو ځواب ووايی. نجيب الله که هر څوک وو، خو څه چې ورسره شوي د شهيد حکم رانغاړي. ځکه خو پنجاب اوس ورخطا ښکاري، د اوبو وړي په شان هرې خوا ((هر بوټي)) ته لاس واچوي.

يوه ستره هيله :

له افغان مشر ښاغلي ډاکټر محمد اشرف غني د ټول ولس دا هيله ده چې د پنجاب اسلامي غوبل ((اشغال)) ته به ستاسې د نه ستړې کيدونکو هلوځلو او پرېکنده دريځ په رڼا کې د همدې بهرنيو دوستانو يعنې امريکا، ناټو، ملګرو ملتونو او نړيوالې ټولنې په همکارۍ د پای ټکی کېښوول کيږي. دا هيله زموږ له جهادي غوبلمارو نه – نه پوره کيږي. ولس په ډېره مېړانه وايماندارۍ د سرومال درنه قرباني ورکړه، خو دوی نااهلو ونه شوه ساتلی، خو لوي څښتن تعالی دې دا هر څه ستاسې پر وياړ او نه ستړې کېدونکو هلوځلو او ښه اخلاص انجام کړي چې پنجاب او سياسي ملايان يې نور زموږ له مظلوم ملته کورې شي. دا قناعت نړۍ ته بل چا نه شو ورکولی. د ښاغلي کرزي له توانه دا خبره پوره نه وه. ځکه خو جوباينډ به ورته په ارګ کې په زغرده هغسې خبره نه کوله)).

خوشال خټک :

چې دستار تړي هزار دي

د دستار تړي په شمار دي

د پاکستان مجاهد پوځ (؟!) او د پاکستان د ديپلوماسۍ دستګاه په مهارت سره کولای شي د افغان جهاد مفاد او منفعت وساتي.

اوس به د هغه چا تسل هم شوی وي او په دې به سر ورخلاص شوی وي چې ((زموږ د جهاد مفاد و منفعت او د ديپلوماسۍ دستګاه يې څنګه په مهارت سره د خپل ځان په ګټه وسرخوله)) چې موږ يې د وخت له حکومت او هم يې د روسانو له وړانديز ((مخامخ خبرو)) منعه کولو، خو نن هغه دی چې له چين، روسيه و امريکا او له هر چا سره خبرو ته تيار دي، خو چې زموږ کورنۍ وبهرنۍ پاليسي او واک د دوی په لاس او يا د دوی په خوښه وي. د تفخيميانو، ديوبنديانو او اسلامپالو وروستی انجام اخر په دې تمام شو. په بله مانا د تفخيميانو يا شعوري اسلامپالو ((حزبيانو)) اخري بريا په دې شوه چې له خپل حکومت سره يې روغه وکړه، خو د بېشعوره اسلامپالو يا ديوبنديانو ((طالبانو وحقانيانو)) انجام به څه کيږي؟ وخت به يې روښانه کړي.

بېشعورو ((حقانيانو وطالبانو)) ته هم په کار ده چې له شعوري اسلامپالو ((حزب اسلامي)) نه زده کړه وکړي او له خپل حکومت سره د بين الافغاني مذاکراتو په رڼا کې سوله وکړي. دا هم د پنجاب حراميتوب دی چې په خوله کې يې ورته اېښې ده چې ((امريکا دې له موږ سره خبرې وکړي)) او په دې توګه خپله وروستی چاڼس له لاسه ورکوي. په جهادي وخت کې يو ځل مخکې هم د ضياءالحق په وخت کې همداسې دوکه شو چې بيا به جونېجو زموږ استازولي کوله او پنجاب اوس هم هماغه خوبونه ويني. حزبي اسلامي خو پوه شو، خو د دوی بېشعورو سر لا پر دې نه دی خلاص شوی او هماغه د پنجاب تنانيا يې په سر کې پاتې ده چې پر خوله يې زمزمه کوي او په غوږونو کې يې لا انګازې کوي. له بده مرغه چې پر خپله ګټه و تاوان نه پوهيږي.

طالبان: له امريکا سره د سولې خبرو ته چمتو يو

