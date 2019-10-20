داعشي او طالبي وحشي ځناورو بيا زما عزيزان وداړل

که پر ډارن کرزي وفېشني عبدالله او يا حکمتيار طالبان ډېر ګران وي، نو بيا په کابل کې څه کوي؟ باجوه وعمرانخان د دغو جناياتو مسوولين دي

مولوي هبت الله، ملا برادر، ستانکزی، شاهين وحقاني، طاهر اشرفي، سراج الحق، فضل الرحمان تر ابوبکر البغدادي پورې او داسې نور پر جوماتونو او عبادت کوونکيو باندې خپل دغسې وحشي بريدونه څنګه توجيه کوي؟. په اسلامي ارزښتونو کې خو ورته څه ځای نشته. طالب وداعش دواړه تر حقانيانو پورې د اسلام ستر دښمنان دي.

له رسنيو نه په اورېدو او ليدو مې دا دی يوځلې بيا د طالبي و داعشي بېشعوره وحشي ځناورو يو بله زړه بوږنوونکې پېښه واورېده چې د مولوي هبت الله او داعشي غوبلمارو او خرو يو ځلې بيا زما عزيزان چې د الله تعالی په کور او د الله تعالی پر عبادت بوخت ول د لمانځه پر مهال د خپلو دوزخي کړنو له امله شهيدان کړل. دا غريب خلک د اسلام د طالب وداعش په نوم وحشي ډلو له لورې له ژونده خلاص شول. طالب وداعش به تر څو د پنجاب په لاس کې لوبيږي؟ طالب وداعش د پنجاب د يوې سيکې لوښي دي چې سيکه يوه، خو مخونه يې دوه دي. لارښود يې پنجاب چې خپلو نااسلامي او د بشريت ضد کړنو ته کله د طالب او کله د داعش مهرې کاروي، خو موخه يې يوه چې هغه افغانوژنه ((نسلوژنه)) ده چې د طاهر اشرفي غوندې د خېټورو په مذهبي مشروعيت خپلې نااسلامي کړنې ترسره کوي. هندوستان چې حافظ سعيد غواړي، نو موږ هم حق لرو چې طاهر اشرفي د دغه ډول جنياتونو په تړاو د محاکمې لپاره له پاکستانه وغواړو چې په افغانستان کې د طالب جګړې ته جهاد او افغانوژنه روا بولي.

عن الأعمش قال : كان سالم بن عبد الله بن عمر قاعدا عند الحجاج ، فقال له الحجاج : قم فاضرب عنق هذا ، فأخذ سالم السيف ، وأخذ الرجل ، وتوجه باب القصر ، فنظر إليه أبوه وهو يتوجه بالرجل ، فقال : أتراه فاعلا ؟! فردَّه مرتين أو ثلاثا ، فلما خرج به قال له سالم : صليت الغداة ؟ قال : نعم . قال : فخذ أي الطريق شئت ، ثم جاء فطرح السيف ، فقال له الحجاج : أضربت عنقه ؟ قال : لا ، قال : ولِمَ ذاك ؟ قال : إني سمعت أبي هذا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن صَلَّى الغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ حَتَّى يُمسِيَ ) !!

وفي صحيح مسلم (656) من حديث عثمان رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصفَ الَّليلِ ، وَمَن صَلَّى الصُّبحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى الَّليلَ كُلَّهُ ) .

وروى البخاري (615) ومسلم (437) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وَلَو يَعلَمُونَ مَا فِي العَتمَةِ وَالصُّبحِ لَأَتَوهُمَا وَلَو حَبوًا )

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة . “الاستذكار” (2/147)

سير أعلام النبلاء

للحافظ الذهبي

سالم بن عبد الله بن عمر

سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة أبو عمر وأبو عبد الله القرشي العدوي المدني وأمه أم ولد مولده في خلافة عثمان أخبرنا أحمد بن هبة الله سنة اثنتين وتسعين وست مئة أنبأنا أبو روح الهروي أنبأنا تميم الجرجاني أنبأنا أبو سعد الأديب أنبأنا أبو عمرو بن حمدان أنبأنا أبو يعلى الموصلي حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا عقبة بن أبي الصهباء وسألت يحيى بن معين عنه فوثقه عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ صلى الصبح ثم استقبل مطلع الشمس فقال ألا إن الفتن من ها هنا ثلاث مرات ومن ثم يطلع قرن الشيطان إسناده حسن عال ولا يقع لنا حديث سالم أعلى من هذا حدث عن أبيه فجود وأكثر وعن عائشة وذلك في سنن النسائي وأبي هريرة وذلك في البخاري ومسلم وعن زيد بن الخطاب العدوي وأبي لبابة ابن عبد المنذر وذلك مرسل وعن رافع بن خديج وسفينة وأبي رافع مولى النبي ﷺ وسعيد بن المسيب وامرأة أبيه صفية وعنه ابنه أبو بكر وسالم بن أبي الجعد وعمرو بن دينار وعمرو بن دينار القهرمان ومحمد بن واسع ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي وأبو بكر بن حزم والزهري ومحمد بن أبي حرملة وكثير بن زيد وفضيل بن غزوان وحنظلة بن أبي سفيان وصالح بن كيسان وصالح بن محمد بن زائدة أبو واقد وعاصم بن عبد الله وعبد العزيز بن أبي رواد وعبيد الله بن عمر وعكرمة بن عمار وابن أخيه عمر بن حمزة وابن ابن أخيه عمر بن محمد بن زيد وابن ابن أخيه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله وابن أخيه القاسم بن عبيد الله وخلق سواهم روى علي بن زيد عن ابن المسيب قال قال لي ابن عمر أتدري لم سميت ابني سالما قلت لا قال باسم سالم مولى أبي حذيفة يعني أحد السابقين يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال كان عبد الله بن عمر أشبه ولد عمر به وكان سالم أشبه ولد عبد الله به روى سلمة الأبرش عن ابن إسحاق قال رأيت سالم بن عبد الله يلبس الصوف وكان علج الخلق يعالج بيديه ويعمل قال يحيى بن بكير قدم جماعة من المصريين المدينة فأتوا باب سالم ابن عبد الله فسمعوا رغاء بعير فبينا وهم كذلك خرج عليهم رجل شديد الأدمة متزر بكساء صوف إلى ثندوته فقالوا له مولاك داخل قال من تريدون قالوا سالم قال فلما كلمهم جاء شيء غير المنظر قال من أدرتم قالوا سالم قال ها أناذا فما جاء بكم قالوا أردنا أن نسائلك قال سلوا عما شئتم وجلس ويده ملطخة بالدم والقيح الذي أصابه من البعير فسألوه قال أشهب عن مالك قال لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه كان يلبس الثوب بدرهمين ويشتري الشمال ليحملها قال فقال سليمان بن عبد الملك لسالم ورآه حسن السحنة أي شيء تأكل قال الخبز والزيت وإذا وجدت اللحم أكلته فقال له عمر أو تشتهيه قال إذا لم أشتهه تركته حتى اشتهيته وروى أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته فما وجدته يسوى مئة درهم ثم دخلت مرة أخرى فما وجدت ما يسوى ثمن طيلسان ودخلت على سالم من بعده فوجدته على مثل حال أبيه روى زيد بن محمد بن زيد عن نافع قال كان ابن عمر يقبل سالما ويقول شيخ يقبل شيخا ابن سعد عن محمد بن حرب المكي سمع خالد بن أبي بكر يقول بلغني أن ابن عمر كان يلام في حب سالم فكان يقول :

يلومونني في سالم وألومهم * وجلدة بين العين والأنف سالم.

قال ابن أبي الزناد كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم الغر السادة علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ففاقوا أهل المدينة علما وتقى وعبادة وورعا فرغب الناس حينئذ في السراري.

قال ابن المبارك كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم سبعة ابن المسيب وسليمان بن يسار وسالم والقاسم وعروة وعبيد الله بن عبد الله وخارجة بن زيد وكانوا إذا جاءتهم مسأله دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون ابن وهب حدثنا مالك عن يزيد بن رومان عن سالم بن عبد الله أنه كان يخرج إلى السوق في حوائج نفسه واشترى شملة فانتهى بها إلى المسجد فرمى بها إلى عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فحبسها عنده ساعة ثم قال ألا تبعث من يحملها لك فقال بل أنا أحملها وحدثني مالك قال كان ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري وكان سالم دهره يشتري في الأسواق وكان من أفضل أهل زمانه وروى أبو سعيد الحارثي عن العتبي عن أبيه قال دخل سالم على سليمان بن عبد الملك وعلى سالم ثياب غلضة رثة فلم يزل سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره وعمر بن عبد العزيز في المجلس فقال له رجل من أخريات الناس ما استطاع خالك أن يلبس ثياب فاخرة احسن من هذه يدخل فيها على أمير المؤمنين قال وعلى المتكلم ثياب سرية لها قيمة فقال له عمر ما رأيت هذه الثياب التي على خالي وضعته في مكانك ولا رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك.

قال أحمد بن عبد الله العجلي سالم بن عبد الله تابعي ثقة وقال أحمد وابن راهويه أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه وروى عباس عن يحيى بن نعيم حدثني سالم والقاسم حديثهما قريب من السواء وسعيد بن المسيب أيضا قريب منهما وإبراهيم أعجب إلي مرسلات منهم قال عباس قلت ليحيى فسالم أعلم بابن عمر أو نافع قال يقولون إن نافعا لم يحدث حتى مات سالم وقال البخاري لم يسمع سالم من عائشة وقال النسائي في حديث الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا فيما سقت السماء العشر الحديث ورواه نافع عن ابن عمر قوله قال واختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث هذا أحدها والثاني من باع عبدا له مال فقال سالم عن أبيه مرفوعا وقال نافع عن ابن عمر قوله.

وقال سالم عن أبيه مرفوعا يخرج نار من قبل اليمن ورواه نافع عن ابن عمر عن كعب قوله قال أبو سالم أجل من نافع وأحاديث نافع أولى بالصواب وقال ابن سعد كان سالم ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال ورعا قال أبو ضمرة الليثي حج هشام بن عبد الملك في سالم بن عبد الله فأعجبته سحنته فقال أي شيء تأكل فقال الخبز والزيت قال فإذا لم تشتهه قال أخمره حتى اشتهيه فعانه هشام فمرض ومات فشهده هشام وأجفل الناس في جنازته فرآهم هشام فقال إن أهل المدينة لكثير فضرب عليهم بعثا أخرج فيه جماعة منهم فلم يرجع منهم أحدا فتشاءم به أهل المدينة فقالوا عان فقيهنا وعان أهل بلدنا قال جويرية بن أسماء حدثني أشعب الطمع قال قال لي سالم لا تسأل أحدا غير الله تعالى وقال فطر بن خليفة رأيت سالم بن عبد الله أبيض الرأس واللحية.

وقال معن بن عيسى حدثني خالد بن أبي بكر قال رأيت على سالم قلنسوة بيضاء وعمامة بيضاء يسدل منها خلفه أكثر من شبر قال أيوب السختياني أتينا سالم بن عبد الله وهو في قميص وجبة قد أتزر فوقها قال نافع كان سالم يركب في عهد ابن عمر بالقطيفة الأرجوان قال ابن سعد أخبرت عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن ابن المسيب قال أشبه ولد ابن عمر به سالم وقيل كان سالم يركب حمارا عتيقا زريا فعمد أولاده فقطعوا ذنبه حتى لا يعود يركبه سالم فركب وهو أقطش الذنب فعمدوا فقطعواأذنه فركبه ولم يغيره ذلك ثم جدعوا أذنه الأخرى وهو مع ذلك يركبه تواضعا واطراحا للتكلف الأصمعي عن أشعب قال دخلت على سالم بن عبد الله فقال حمل إلينا هريسة وأنا صائم فاقعد كل قال فأمعنت فقال ارفق فما بقي يحمل معه قال فرجعت فقالت المرأة يا مشؤوم بعث عبد الله بن عمرو ابن عثمان يطلبك وقلت إنك مريض قال أحسنت فدخل حماما وتمرج بدهن وصفرة قال وعصبت رأسي وأخذت قصبة أتوكأ عليها وأتيته فقال أشعب قلت نعم جعلت فيذاك ما قمت منذ شهرين قال وعنده سالم ولم أشعر فقال ويحك يا أشعب غضب وخرج فقال عبد الله ما غضب خالي سالم إلا من شيء فاعترفت له فضحك هو وجلساؤه ووهب لي فخرجت فإذا أشعب قد لقي سالما فقال ويحك ألم تأكل عندي الهريسة قلت بلى فقال والله لقد شككتني وحكى الأصمعي أن أشعب مر في طريق فبعث به الصبيان فقال ويحكم سالم يقسم جوزا أو تمرا فمروا يعدون فغدا أشعب معهم وقال ما يدريني لعله حق مات سالم في سنة ست ومئة قال ابن شوذب وعطاف بن خالد وضمرة وأبو نعيم وعدة زاد بعضهم في ذي القعدة وقال بعضهم في ذي الحجة فصلى عليه هشام بن عبد الملك بعد انصرافه من الحج وقال خليفة وأبو أمية بن يعلى سنة سبع ومئة وقال الهيثم بن عدي وأبو عمر الضرير سنة ثمان والأول أصح قال الحافظ ابن عساكر قدم سالم الشام وافدا على عبد الملك ببيعة والده له ثم قدم على الوليد ثم على عمر بن عبد العزيز قال يحيى بن سعيد قلت لسالم في الحديث أسمعته من ابن عمر فقال مرة واحدة أكثر من مئة مرة.

قال همام عن عطاء بن السائب دفع الحجاج رجلا إلى سالم بن عبد الله ليقتله فقال للرجل أمسلم أنت قال نعم قال وصليت اليوم الصبح قال نعم فرد إلى الحجاج فرمى بالسيف فقال ذكر أنه مسلم وأنه صلى الصبح وأن رسول الله ﷺ قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فقال لسنا نقتله على صلاة ولكنه ممن أعان على قتل عثمان فقال ها هنا من هو أولى بعثمان مني فبلغ ذلك ابن عمر فقال مكيس مكيس قال ابن عيينة دخل هشام الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال سلني حاجة قال إني استحيي من الله أن أسأل في بيته غيره فلما خرجا قال الأن فسلني حاجة ( فقال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة فقال من حوائج الدنيا ) قال والله ماسألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها وكان سالم حسن الخلق فروي عن إبراهيم بن عقبة قال كان سالم إذا خلا حدثنا حديث الفتيان وعن أبي سعد قال كان سالم غليظا كأنه حمال وقيل كان على سمت أبيه في عدم الرفاهية حماد بن عيسى الجهني حدثنا حنظله عن سالم عن أبيه عن عمر قال كان رسول الله ﷺ إذا مد يديه في الدعاء لم يرسلهما حتى يمسح بهما وجهه تفرد به حماد وفيه لين.

همام له عطا د سائب وايی چې حجاج يو څوک سالم بن عبدالله ته د وژلو لپاره ورکړ. هغه ترې وپوښتل چې ته مسلمان يې؟ هغه وويل ((هو))، زه مسلمان يم. بيا يې وپوښته چې نن د سهار لمونځ دې کړی؟ هغه ورته وويل ((هو))، بيرته حجاج ته راغی او توره يې ايسته وغورځوله او ورته يې وويل چې هغه خو مسلمان دی او د سهار لمونځ يې کړی او رسول الله صلی الله عليه وسلم ويلي ((چا چې د سهار لمونځ وکړ هغه د الله تعالی په ساتنه کې دی او ورته يې وويل چې ((موږ څوک پر لمانځه نه وژنو)).

له ابن عيينة نه روايت دی چې هشام کعبې ته ننوت چې سالم بن عبدالله هلته وو. سالم ورته وويل چې له ما څه وغواړه. هغه [هشام] ورته وويل چې له دنيوي او که له اخروي نه؟ هغه [سالم] ورته وويل له دنيوي نه. هشام ورته وويل په خدای سوګند چې ما لا تراوسه له الله تعالی نه چې د دنيا څښتن دی د دنيوي حاجت غوښتنه نه ده کړې، نو څنګه له هغه چا غوښتنه وکړم چې د دنيا څښتن نه دی. ما ته شرم راځي چې د الله تعالی په کور کې له بل چا سوال کوم. [لله ملک السموات والارض] يا [ولله ميراث السموات والارض].

په غوږ وهنه :

زه د طالب و د داعش مشرتابه ګۍ او د مشرتابه ګۍ شا ته يې پر ملاتړيو او هم د طاهر اشرفي، مفتي منيب، جميل طارق، سراج الحق، فضل الرحمان او داسې نورو باندې تر شهباز شريف پورې غږ کوم چې تاسې به تر کله له دې خپلو وحشتي کړنو او د طالب و داعش په نوم له دې وحشي ځناورو لاس پرېمينځئ؟ تاسې به هېڅکله هم پر دغسې وحشتي کړنو افغانان خپل نه کړئ، بلکې لا به يې درسره کرکه ونفرت زيات شي. د بل وينه چې تويوئ، نو بويه خپله مو هم يوه ورځ تويه شي.

په پای کې ټولو خپلو درنو عزيزانو ته چې د کورنۍ غړي يې په دغه غمجنه پېښه کې له لاسه ورکړي تسليت وايم او له الله تعالی څخه شهيدانو ته اعلی جنت لوړ مراتب او کورنيو ته يې د زړه صبر غواړم. الله تعالی دې ټول شهيدان وبښي. حکومت او ولس دواړو ته په کار ده چې لاس پر کار شي او د دغې پېښې عاملين پيدا، محکمې ته راکش او د خپلو ناوړه کړنو په تر سره کولو يې پر سخته سزا ورسوي.

ولس وحکومت دواړه په کلکه اړينه ده چې د دغو وحشي څڼورو ځناورو د مخنيوي لپاره لاس پر کار شي. له هرې ممکنې لارې چې کيږي د دې پېښې عاملين پيدا او د خپلو اعمالو پر سزا يې ورسوي او په ولس کې پرې نه ښوول شي. دا د لېوانو زامن اخر هم لېوان کيږي، هېڅ د اعتبار وړ نه دي.

په درنښت

سيد حسين پاچا

د م.م. سرمنشي: د هسکې مېنې د خونړۍ حملې له عاملانو سره بايد حساب وشي