ظریفه غفاری، شاروال میدانشهر، میرمنی متهور، شخصیتی با افتخار

۲۳/۰۳/۲۰۲۰

شاروال میدانشهر دیروز از سوء قصد جان سالم بدر برد

Afghan mayor honored at State Department vows to keep fighting for women and girls

خانم ظریفه غفوری حین دریافت جائزۀ شجاعت در حضور وزیر خارجۀ امریکا و خانم اول ملینیا ترمپ

خوانندگان گرامی شاید خبر روز چهارم مارچ را که شاروال میدانشهر مرکز ولایت نا آرام میدان وردک، یعنی میرمن افغانی که به واشنگتن دعوت گردیده بود مؤفق به دریافت جائزۀ جرأت و شهامت از جانب دولت امریکا گردید را خوانده یا شنیده باشند. میرمن ظریفه غفوری که با شجاعت و سرسپردگی در راه وطن و مبارزه برای تعمیل هرچه بیشتر حقوق زن افغان، در میدانشهر، قراریکه خود بیان نمود در همسایگی طالبان زن ستیز و دور از مروت و ترحم، منحیث شاروال انتخاب گردیده است.

خانم غفوری که 27 سال دارد، از دو سال به اینطرف بدون ترس از حوادثی که در اطراف وی واقع میگردد در سرزمینی اجراء وظیفه مینماید که با خطرات زیادی مقابل میباشد، وی منحیث یک زن افغان بعد از اخذ وظیفۀ شاروالی در میدان شهر، بار ها مورد حملات گروه های دهشت افگن که با سنگ و چوب بر نامبرده حمله ور گردیده اند، قرار گرفته است. این حملات تا سرحد تهدید به مرگ و توهین و تحقیر یک زن افغان در مقام شاروالی هم پیش رفته است.

ناگفته نباید گذاشت که میرمن ظریفه غفوری که برای وظایف محوله اجبار مسافرت بین کابل و میدانشهر را دارد، در جاده های نا امن همچنان با شرائط ناگواری مواجه میگردد، ولی تقاضای ترک وظیفه و یا تبدیلی را ننموده است.

در مراسم اعطای جائزۀ بین المللی برای زنان شجاع جهان که در وزارت خارجه توسط خانم اول امریکا، میلانیا ترمپ و وزیر خارجه مایک پامپئو برگزار گردید، میرمن غفوری ابراز داشت که: ” من آرزو دارم مثل یک قهرمان زندگی نمایم و مثل یک قهرمان وفات کنم”. نامبرده در جمع 12 زنی که کاندید این جائزه بودند، انتخاب گردیده بود که در بین شان آمر مظاهرات شاگردان در نایجریا، فعال حقوق مدنی که در محبس بسر برده بود، از سوریه، یک منتقد خشونت های خانوادگی از ارمنستان و یک عضو اتحادیه ایکه برای حقوق مساوی زن و مرد مبارزه می نماید.

میرمن ظریفه غفوری در محضر خانم اول امریکا و وزیر خارجه به سؤالی که چه برای موقعیت فعلی زنان در افغانستان مناسب است، جواب داد که: “ختم جنگ بهترین تحفه ایست که زنان افغان به آن محتاجند، آنها دوران سیاه طالبان را بکلی به خاطر دارند” و بعد خطاب به وزیر خارجه، پومپئو گفت: ” با اخراج عساکر بینالمللی از افغانستان گروپ های دیگری چون القاعده هم دوباره فعال خواهد گردید”.

شاروال غیور میدانشهر که با داشتن درجۀ علمی «ماستری» از دهلی جدید، به لسان انگلیسی هم فصیح صجت مینمود، در مورد حفظ و مبارزه برای حقوق زنان افغان به مقابل محدودیت های احتمالی طالبان، به مهمانداران خویش در وزارت خارجۀ امریکا بیان داشت:

“It’s not only Zarifa,” she said, adding, “It’s a red line for Afghan women. We will stand our ground. And we will fight always for our rights.”

تنها ظریفه نیست، وی افزود” این خط سرخی برای همه زنان افغان میباشد. ما به موقف خویش محکم می ایستیم و همیشه برای حقوق خویش خواهیم

جنگید”.

حین اقامت میرمن ظریفه غفوری در واشنگتن، بتاریخ 15 مارچ وی به دعوت «مؤسسۀ دریچۀ صلح» که در رأس آن دانشمند خبره محترم حامد نوید و محترمه فوزیه اعتمادی قرار دارند، در محفلی که برای معرفی فعالیت های عام المنفعۀ مؤسسۀ مذکور در ورجنیا دائر گردیده بود، اشتراک ورزید و با مدعوین، مخصوصاً خانم های مجلس که علاقمندی زیاد

به مذاکره با وی داشتند، در مورد شرائط و کار خویش صحبت نمود. خانم غفوری که بار ها مورد حملات و سوء قصد واقع گردیده توجه اینجانب را به دستهایش که علایم سوختگی زیاد در آنان مشهود بود، جلب نمود و به مقابل سؤال من که نمیخواست چندان جواب دهد، بالاخره بیان داشت که در اثر دسیسۀ باز گذاشتن اشتوپ و روشن ساختن آن، با سوختگی مهلکی سردچار گردید؛ وی اظهار داشت که با وجود مشککلات روز افزون، در مبارزه در راه حقوق زنان تا پای مرگ حاضر می باشد.

خبر سوء قصد جدید: قرار راپور صدای امریکا، متأسفانه بعد از عودت میرمن غفوری شاروال میدانشهر به افغانستان، سوء قصد دیگری به احتمال نا رضایتی دشمنان متعصب وی از مسافرت به امریکا و اخذ جائزۀ ارزشمند «شجاعت»، بر وی صورت گرفت که به فضل خداوند جان سالم بدر برد. اینهم متن خبر:

شاروال میدان شهر از یک سوء قصد جان به سلامت برد

میرمن ظریفه غفاری شاروال میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک

ظریفه غفاری شاروال میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک امروز یکشنبه (۳ حمل) از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد.

فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل به رادیو آزادی گفت، افراد موتر سایکل سوار در منطقه سپین کلی کابل بر موتر حامل خانم غفاری آتش گشودند.

به گفته فرامرز در این حمله به غفاری و همراهانش آسیب نرسیده است و تلاش‌ ها برای ردیابی حمله کننده‌ ها ادامه دارد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در آغاز ماه مارچ به ظریفه غفاری و ۱۱ زن دیگر جایزه شجاعت را اعطا کرد.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از سال ۲۰۰۷ به این طرف هر سال به زنانی جایزه شجاعت می ‌دهد که با وجود مخالفت ‌ها و تهدیدات زیاد، به فعالیت ‌های‌ شان ادامه داده و قربانی می ‌دهند.

ظریفه غفاری، شاروال میدانشهر، زنی متهور، شخصیتی با افتخار

