کیمیاوي وسله

لنډیز یې (CW) دی. ځانګړي پوځي مهمات دي، کیمیاوي انجنیري یې په جوړونه کې اړین رول لري. دا ډول وسلې انسانانو، بوټو او ژو ته په پراخه کچه مرګ ژوبله اړوي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW) له مخې کیمیاوي وسلې اصطلاح له وسلو پرته هغو کیمیاوي زهري توکو ته هم کاریږي کومې چې د مرګ، ټپ، په موقتي توګه د ناتوانۍ او یا حسي نا ارامۍ لامل ګرځي. د کیمیاوي توکو انتقالونکي او په یوې سیمې غورزونکي که چېرې کیمیاوي توکي لري او یا هم خالي وي وسلې ګڼل کیږي.

کیمیاوي وسلې اټومي وسلې، بیولوجیکي وسلې، راډیولوجیکي وسلې ندي خو د همدې وسلو په نوملړ کې شاملې دي او یادې ټولې وسلې د ډله ایزو وژنو وسلو (weapons of mass destruction WMDs) په نامه یادیږي. په پوځي ژبه کې د یادو ټولو وسلو لنډیز (NBC) دی. عامو یا دودیزو وسلو ته (conventional weapons) نوم اخلي. کیمیاوي وسلې د ګاز، مایع یا جامد شکل کې خپریږي او له هدف پرته نورو ځایونو ته خپرېدای او مرګ ژوبله اړولای شي. د کیمیاوي وسلو عصري بېلګې د اعصابو ګاز (Nerve gas)، د اوښکو بهونکی ګاز (Tear gas) او د مرچو شیندونکي (Pepper spray) دي.

