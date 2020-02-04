د روسيې چاپ «نېزاويسيمايا ګزېته»

خبريال : اندرې سېرېنکه

ژباړونکی: شېرحسن حسن

په روسيه کې مېشتو پښتنو- افغانانو، اسلام آباد د تروريزم په ملاتړ تورن کړ

د فبروري دوهمه په روسيه او ټوله نړۍ کې د پښتنو – افغانانو د قهر ورځ وه

پرون د فبروري دوهمه په روسیه کې مېشتو پښتنو- افغانانو په مسکو، سانکت پترزبورک، کراسنادار، رستوف-نا-دانو او د روسيې په نورو ښارونو کې د پراخو غونډو په ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ (پښتون تحفظ مومنټ) «PTM » ملاتړ وکړ ، چې مشران او فعالین یې دپاکستان د پوځې ادارې تر ظلم او فشار لاندې يا وژل کېږي او یا نیول کیږي.

د غونډو برخه والو غوښتنه وکړه چې د پاکستان نظامی اداره دې د پښتنو د مشرانو تهديد او تعقيب ودروي او په افغانستان کې دې د ترهګرو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. په روسيه کې مېشتو پښتنو په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په پاکستان کې د بشري حقونو پراخو او پرله پسې اوږدمهاله سرغړونو ته پاملرنه وکړي.

په مسکو کې د مېشتو پښتنو-افغانانو ټولنې زموږ خبريال ته وويل چې په غونډو کې د افغانانو او د ډيورند د کوزې خوا (د پاکستان تر تسلط لاندې) پښتونخوا پښتنو برخه اخيستې وه. هغوی وايي: «موږ د مشترکې وينې،مشترکې ژبې ،مشترک دين ،مشترک کلتور، مشترک تاريخ او په روانو حالاتو کې د مشترک درد او امنيتي ستونزو په تنابونو کلک تړلی واحد ولس يو، او د پاکستان واکمنه پوځې اداره او استخبارات زموږ د ولس په وړاندې د جينوسايډ (نسلوژني) سياست پرمخ بيايي».

د پراخو غونډو په ترڅ کې د پي ټي ام د ملاتړ لپاره د فبروري د دوهمې نېټې غوره کول هم څه تصادفي خبره نه ده . يو کال مخکې په همدې ورځ د پي ټي ام د مشرتابه فعال غړی، وتلی پښتون شاعر او ليکوال د پښتو ادبياتو پروفیسر ابراهيم ارمان لوڼي په بيرحمانه ډول ووژل شو. هغه د بلوچستان په لورلايي ښار کې د پاکستان پوليسو په مرګوني او بېرحمانه وهلو ځای پر ځای وواژه. د پروفیسر لوڼي د بېرحانه وژلو تراژيدۍ او غم د «ډيورند خط» په دواړو خواو اوسېدونکو پښتنو- افغانانو کې د ويښتیا لويه انګازه واچوله».

د روسيې په ښارونو کې د پې ټي ام په ملاتړ پرونۍ غونډې د مسلمانانو د مبارک کتاب – قرآن شریف د اياتونو په لوستلو ، د ابراهيم ارمان لوڼي روح ته په دعا او درنښت د يوې شېبې په چوپتيا پيل شوې. د فبروري په دوهمه د شاعر او ليکوال پروفيسور لوڼي د شهادت د کليزې په درناوي د اروپايي ټولنې په لويو ښارونو ، سکانديناوي هيوادونو، امريکا متحده ايالاتو، کاناډا، استراليا ، هند، د افغانستان په ګڼ شمير ښارونو او د پاکستان په ښارونو کې هم غټې غونډې، مظاهرې او لاريونونه وشول او په زرګونو افغانانو او پښتنو ګډون په کې کړی و.

د مسکو د غونډې برخه والو زموږ خبريال ته وويل «موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ څرګند کړ ، چې مشران یې نن د پاکستان د پوځي ادارې او امنیتي ځواکونو لخوا په وحشیانه ډول تر تهديد او تعقيب لاندې دي. موږ د پاکستان له واکمنې ادارې وغوښتل چې ژر تر ژره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين له زندانه آزاد کړي. منظور احمد پښتون د پاکستان امنيتي ځواګونو د جنوري په 27 په پېښور کې بندي کړ. دا پېښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې منظور پښتين د جنوري په 12 د وزیرستان په بنو ښار کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړه او اراده یې څزګنده کړه چې غواړي د ټولو پښتنو سياسي مشرانو لويه جرګه راوبولي تر څو د پښتنو په راتلونکی برخليک فکر وکړي».

معلومه ده چې د پښتنو مشرانو د لويې جرګې د دعوت لپاره د منظور پښتين نيت، اسلام آباد په جدی اندېښنه کې اچولی دی. د سيمې له حالاتو څخه د باخبره سرچينو په قول «د پښتنو د سياسي مشرانو د لويې جرګې تريبيون کېدای شول د پاکستان د پوځي ادارې او امنيتې ارګانونو د رسوايي ميدان شي»؛ « منظور پښتون څرګنده کړه چې د لويې جرګې برخه وال بايد د پاکستان له ادارې وغواړي چې په افغانستان او همدارنګه د پاکستان په پښتونخوا ايالت (پښتون مېشتو سيمو ) کې د ترورستانو له ملاتړه لاس واخلي. د منظور پښتين په وينا په افغانستان کې د تروريستي بريدونو، جنګ او بې ثباتۍ «کنترول پينل» او د ادارې مرکز په اسلام آباد کې دی او په سيمه کې د ترورستانو فعاليت له اسلام آباده اداره کيږي». د فبرورۍ د 2 نېتې د پراخو غونډو برخه والو د پاکستان له امنیتي ځواکونو څخه د پي ټي ام د مشرانو له غوښتنو ملاتړ څرګند کړ چې غواړي د پښتنو پر وړاندې د تښتونې او له محکمې پرته ځورولو او زنداني کولو اعمال ودروي: « منظور پشتین د هغه د نیولو څخه لږ دمخه په ښکاره ډول وویل چې د ورکو شويو پښتنو اوږد لیست نه دی کم شوی ، اسلام آباد د پي ټي ام د بشري حقونو هیڅ یوه غوښتنه هم نه ده پوره کړې ، د پښتنو د فعالینو قاتلين ازاد ګرځي او نه محاکمه کيږي، او د پښتنو پر وړاندې ترهګري، ترور او استبدا ادامه لري».

د پي ټي ام سرچينې (ن .ګ) ته یادونه کوي چې د منظور پښتين له نیول کیدو یوه ورځ وروسته، د جنورۍ په 28 ، د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشران محسن داوړ او علي وزیر په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. که څه هم هغوی ژر خوشې شول ، خو بیا هم ، پښتني فعالانو د پاکستان د استخباراتو دغه کړنې د ویرې اچونې او رواني تروريزم عمل وګاڼه: «موږ ټول يې په دې پوهه کړو چې که موږ د «ژوند د اساسي حق» په شمول د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه جاري وساتو او انکار ونه کړو ، نو څه به پیښ شي».

د فبروري د دوهمې نېټې غونډو ته په کتو چې نه يوازې د روسيې په ښارونو، بلکې د نړۍ په يو شمير مهو مرکزونو کې تر سره شوې، داسې ښکاري چې د پښتنو د ملي نهضت فعالين نه تسليميدونکي دي. د پرونيو سیاسي غونډو ، مظاهرو او لاریونونو برخه والو، نه یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره خپل پیوستون څرګند کړ ، بلکې له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې «د پاکستاني چارواکو ریښتیني څېره وپېژني ، د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د تروریستانو د ملاتړ او په دغه هيواد کې د بشري او مدني حقوقو د د پايمال مخه ونيسي».

Российские пуштуны обвинили Исламабад в поддержке терроризма

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Андрей Серенко

Собственный корреспондент “НГ”

2 февраля стало «днем гнева» пуштунов в России и по всему миру. Фото автора

Проживающие в России пуштуны провели массовую политическую акцию в поддержку Движения защиты пуштунов («Пуштун Тахафуз Момент», ПТМ), лидеры и активисты которого подвергаются сегодня репрессиям в Пакистане. Участники акции потребовали от пакистанских властей прекратить преследования пуштунских национальных лидеров и отказаться от поддержки террористических группировок в Афганистане. Российские пуштуны призвали мировое сообщество обратить внимание на массовые и многолетние нарушения прав человека в Пакистане.

Вчера, 2 февраля, члены пуштунских диаспор Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов России провели политические собрания в поддержку «Пуштун Тахафуз». Как рассказали «НГ» в московском пуштунском сообществе, в собраниях приняли участие пуштуны – выходцы из Афганистана и Пакистана: «Всех нас сближает кровь, язык, религия, традиции, общее историческое прошлое и общая боль за пуштунский народ, в отношении которого пакистанскими властями, военными и спецслужбами проводится политика настоящего геноцида».

Выбор 2 февраля в качестве дня проведения политической акции был сделан не случайно. В этот день в 2019 году трагически погиб активист ПТМ, известный пуштунский поэт и писатель, профессор пуштунской литературы Ибрагим Арман Лони: его насмерть забили пакистанские полицейские в городе Лорлай (провинция Белуджистан). Трагическая смерть профессора Лони вызвала широкий резонанс среди пуштунов, проживающих по обе стороны «линии Дюранда» (граница между Афганистаном и Пакистаном – «НГ»). Вчерашняя акция в поддержку «Пуштун Тахафуз» в российских городах началась с минуты молчания в память Ибрагима Лони. В городах Афганистана, США, Канады, европейских стран, а также в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва 2 февраля годовщина смерти поэта Лони была отмечена собраниями, митингами и шествиями, в которых приняли участие тысячи пуштунов.

«Мы выразили поддержку Движению защиты пуштунов, чьи лидеры сегодня подвергаются жестоким преследованиям со стороны пакистанских силовиков, – рассказали «НГ» участники московского собрания. – Мы потребовали от властей Пакистана немедленного освобождения молодого лидера ПТМ Манзура Ахмада Паштина, который был 27 января арестован в Пешаваре. Это произошло после того, как он 12 января выступил на большом митинге в вазиристанском городе Бано и заявил о намерении собрать большую джиргу всех пуштунских лидеров (проживающих как в Пакистане, так и в Афганистане – «НГ»), чтобы вместе выработать стратегию будущего для пуштунов».

Известно, что планы Манзура Паштина по созыву большой джирги пуштунов серьезно встревожили Исламабад. По словам источников «НГ», знакомых с ситуацией, «трибуна джирги могла стать площадкой разоблачения пакистанских властей и силовиков»: «Манзур Паштин заявил, что участники большой джирги должны потребовать от властей Пакистана прекратить поддержку террористов в Афганистане, а также в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, где проживают пуштуны. По словам Паштина, пульт управления террористическими атаками, войной и дестабилизацией Афганистана находится в руках Исламабада, что руками террористов в регионе управляют из Исламабада».

Участники политической акции 2 февраля выразили солидарность с требованиями лидеров ПТМ к пакистанским силовикам прекратить практику похищений людей и бессудных расправ над пуштунами: «Манзур Паштин незадолго до своего ареста публично говорил о том, что огромный список без вести пропавших пуштунов не сокращается, что ни одно из правозащитных требований ПТМ Исламабадом не выполнено, что убийцы активистов движения «Пуштун Тахафуз» не осуждены, и что террор в отношении пуштунов продолжается».

Источники «НГ» в ПТМ отмечают, что на следующий день после ареста Манзура Ахмада Паштина, 28 января, в Исламабаде были схвачены силовиками другие лидеры Движения защиты пуштунов – Мохсен Давар и Али Вазир. Хотя они вскоре были отпущены, тем не менее, пуштунские активисты расценили действия пакистанских спецслужб как акцию устрашения и психологического террора: «Нам всем дали понять, что с нами будет, если мы не остановимся и не откажемся от продолжения борьбы за права пуштунов, главным из которых является право на жизнь».

Судя по акции 2 февраля, прошедшей не только в российских городах, но и в целом ряде мировых столиц, сдаваться активисты пуштунского национального движения не собираются. Участники вчерашних политических собраний, митингов и шествий не только выразили солидарность с лидерами движения «Пуштун Тахафуз», но и обратились к мировому сообществу с просьбой «обратить внимание на истинное лицо пакистанских властей, на поддержку террористов пакистанскими силовиками, на нарушения прав человека и гражданина в Пакистане».