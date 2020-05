ټرمپ : افغانان بايد خپل هېواد پخپله وساتي

د دېموکراسۍ علمبرداره امريکا ترهګري او ترورېزم

په دولتي کچه نړيوال ترورېزم زېږوي، پالي او روزي يې

متمدن او قانون ته ژمن هېوادونه مفروران و مُجرمين criminals & mercenaries په زندانونو کې ساتي، خو ټرمپ يې له زندانه راخوشې او د قطر په دوحه کې ساتي. د دېموکراسۍ په نوم په نړيوال استکبار وښکېلاک، استعمار وزبېښاک کې مو د وحشت وبربريت هغه بوږنوونکې پېښې وليدې چې فرعون د وخت مو ورته له ياده ووته.

اذهبا الی فرعون انه طغی؛ فقولا له قولاً ليِنًا لعله يتذکر او يخشی؛ قالا ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغی؛ قال لاتخافا، انني معکما أسمع وأری؛ فأتياه فقولا انا رسولا ربک فأرسل معنا بني اسرائيل ولاتعذبهم، قد جئناک بآية من ربک، والسلام علی من اتبع الهدی؛ انا قد أوحی الينا أن العذاب علی من کذّب وتولی؛ قال فمن ربکما يموسی. [طه : ۴۳ – ۴۹]

Go, both of you, to Pharaoh. Indeed, he has transgressed.

And speak to him with gentle speech that perhaps he may be reminded or fear [ Allah ].”

They said, “Our Lord, indeed we are afraid that he will hasten [punishment] against us or that he will transgress.”

Fear not. Indeed, I am with you both; I hear and I see

So go to him and say,

‘Indeed, we are messengers of your Lord, so send with us the Children of Israel and do not torment them