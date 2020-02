د ظالم او خونخواره رياست وزيره :

منظور پښتين قانون مات کړی نه دی، بلکې ستا دولتي ترهګر او ظالم رياست دې قانون تر پښو لاندې کړی

د عربو [فلسطينيانو] او اسرائيلو خو وينه شريک ده، خو ز موږ او ستاسې نه

طالب خو هم زموږ اسلامي قانون لا څه ان چې د رياست لپاره د يو اجرتي قاتل او وړيا مزدور په توګه نااعلان شوې جګړه مخته وړي، افغان حکومت هم حق لري چې د ظالم و ترهګر رياست دغه کراييکښ قاتلان او وړيا مزدوران ونيسي او حساب ورسره وکړي

نوټ : قانون ظالم و دولتي ترهګر رياست مات کړی نه پښتين. غدار هم ظالم و دولتي ترهګر رياست او نظامي واکمنان يې دي چې له ملک و ولس سره يې تل غداري ((خيانت)) کړی دی او پړه يې هم پر ولس اچولې ده. غدار خو جنرال نيازی وو چې څه يې وکړل او په ټس کې يې بوټو سر وخوړ او اعدام شو. غدار خو ضياءالحق وو چې فلسطينيان يې د چا لپاره وژلي ول؟ [عرب تور سيپټېمبر] او غدار خو مشرف وو چې همدا عرب، ازبکان، چيچنيان او نور ان تر طالبانو پورې پر چا د نمبر (۱) او نمبر (۲) او نورو نومونو وپلورل. د يو متحد په توګه يې له نړيوالو سره دوکه وکړه او نړۍ ته د ميلياردونو ډالرو دروغ ويلي. اوس دا دی محکمې ملي غدار ((خاين)) او د قانون ماتوونکی ثابت کړ، خو همدې ظالم ودولتي ترهګر رياست له محکمې نه خلاص او بهر ته د تداوۍ په پلمه واستولو چې د تګ په وخت کې يې هم همدې ظالم و دولتي ترهګر رياست د حامدمير په سر کې مرمۍ تشې کړې، خو بچ شو.

د پاکستان د کورنيو چارو وزير اعجاز شاه دې پوه شي چې اوس ولسونه پوه شوي دي او هغه تېر وخت نه دی چې ولس د دې ترهګر وظالم رياست هره خبره په پټو سترګو ومني.

ښاغلی اعجاز شاه،

د بنګاليانو نسلوژنه او جنسي زورونې

تاريخي لاسوندونه داسې وايی :

Rap during the Bangladesh Liberation War

Rape during the Bangladesh Liberation War. During the 1971 Bangladesh war for independence, members of the Pakistani military and Razakar raped between 200,000 and 400,000 Bangladeshi women and girls in a systematic campaign of genocidal rape.

The genocide in Bangladesh began on 26 March 1971 with the launch of Operation … Time magazine dubbed General Tikka Khan, the “Butcher of Bengal” for his role … thus they openly supported the rape of Bengali women by the Pakistani Army. … and that General Niazi would ask troops how many Hindus they had killed.

Militias[edit]

According to Peter Tomsen, a political scientist, Pakistan’s secret service the Directorate for Inter-Services Intelligence, in conjunction with the political party Jamaat-e-Islami, formed militias such as Al-Badr (“the moon”) and the Al-Shams (“the sun”) to conduct operations against the nationalist movement.[58][59] These militias targeted non-combatants and committed rapes as well as other crimes.[14] Local collaborators known as Razakars also took part in the atrocities. The term has since become a pejorative akin to the western term “Judas“.[60]

Members of the Muslim League, such as Nizam-e-Islam, Jamaat-e-Islami and Jamiat Ulema Pakistan, who had lost the election, collaborated with the military and acted as an intelligence organisation for them.[61] Members of Jamaat-e-Islami and some of its leaders collaborated with the Pakistani forces in rapes and targeted killings.[62] The atrocities by Al-Badr and the Al-Shams garnered worldwide attention from news agencies; accounts of massacres and rapes were widely reported.[59]

1971 Bangladesh genocide

What happened during the Bangladesh genocide?

During the nine-month-long Bangladesh War for Liberation, members of the Pakistani military and supporting Islamist militias from Jamaat-e-Islami killed between 300,000 and 3,000,000 people and raped between 200,000 and 400,000 Bangladeshi women, according to Bangladeshi and Indian sources, in a systematic campaign of …

ګرانه اعجاز شاه دا ستا د هغه اسلامي اردو کړنې دي چې تاريخ له ځان سره ثبت کړي دي. د ښځو جنسي زورونه ستا د اسلامي اردو يوه ستراتيژي وه چې له مخکې نه يې پلان کړې وه.

جنرال نيازی چې بنګاليان يې قصاب بولي ځکه خو عمرانخان له ځان سره د نوموړي د ناولو او بېرحمه کړنو او مظالمو له امله له ځان سره نيازی نه کاروي.

*** *** ***

د فلسطينيانو وژنه

ايا دا انصاف دی چې دغه ظالم واجرتي قاتل ته د ((مرد مؤمن)) او ((مرد حق)) خطاب وشي؟

‌Black September

Role of Pakistani Zia-ul-Haq and Iranian leftist uerrillas[edit]

The head of a Pakistani training mission to Jordan, Brigadier Muhammad Zia-ul-Haq (later Chief of Army Staff and President of Pakistan), was involved on the Jordanian side.[66] Zia had been stationed in Amman for three years prior to Black September. During the events, according to CIA official Jack O’Connell, Zia was dispatched by Hussein north to assess Syria’s military capabilities. The Pakistani commander reported back to Hussein, recommending the deployment of a RJAF squadron to the region.[i] O’Connell also said that Zia personally led Jordanian troops during the battles.[68]

Two Iranian leftist guerrilla organizations, the Organization of Iranian People’s Fedai Guerrillas (OIPFG) and the People’s Mujahedin of Iran (PMOI), were involved in the conflict against Jordan.[69] Their “collaboration with the PLO was particularly close, and members of both movements even fought side by side in Jordan during the events of Black September and trained together in Fatah camps in Lebanon”.[69] On 3 August 1972, PMOI operatives bombed the Jordanian embassy in Tehran during King Hussein’s state visit as an act of “revenge” for the events of Black September.[70]

Casualties[edit]

See also: Palestinian casualties of war

Arafat claimed that the Jordanian army killed 25,000 Palestinians—other estimates put the number at between 2,000 and 3,400.[71] The Syrian invasion attempt ended with 120 tanks lost, and around 600 Syrian casualties.[7] Jordanian soldiers suffered around 537 dead.[8]

*** *** ***

ظالم او ترهګر رياست له پيله تر ننه د نړۍ په هر ګوټ کې د اسلام ومسلمانانو پر ضد کارېدلی او تل ترې سيمه وګاونډ او نړۍ ته صدمه وزيان رسېدلی دی.

During Black September (1970), the head of Pakistani training commission took command of the 2nd Division and helped kill and cleanse the Palestinians (est. 25,000 dead) from Jordan.

It was none other that General Zia ul Haq, who later became chief sponsor of Deobandi and Salafi fanatics in Pakistan as the country’s Chief Martial Law Administrator from 1977 to 1988.

موشي ديان چې اسرائيل يې خپل پلار بولي د دغه ظالم وديکتاتور په تړاو داسې وايی او حال دا چې موږ جهاديان، مودوديان، ديوبنديان، سلفيان او داسې نور يې بيا د افغانستان د جهاد شهيد بولو :

The intensity of bloodletting by Zia ul Haq and King Hussain was such that one of the founder father of Israel Moshe Dayan said:

“King Hussein (with help from Zia-ul-Haq of the Pakistani army) sent in his Bedouin army on 27 September to clear out the Palestinian bases in Jordan. A massacre of innumerable proportions ensued. Moshe Dayan noted that Hussein “killed more Palestinians in eleven days than Israel could kill in twenty years.” Dayan is right in spirit, but it is hardly the case that anyone can match the Sharonism in its brutality.”

د اسرائيلو پلار د پاکستان اردو ((ظالم رياست)) ظالمه او وحشي brutal army اردو بولي، خو موږ جهاديان، طالبان، ديوبنديان، سلفيان، شعوريان [جماعت اسلامي والا] او داسې نور يې بيا اسلامي اردو بولو او د ديوبند او نورو اسلامي بنسټونو ملاتړ يې ترلاسه کړی.

د عرفات درې ځلې راتګ پاکستان ته د دې مانا نه ورکوي چې ضياء دې هلته څه نه وي کړي.

له ګاونډيانو او نړيوالو سره د پاکستان دوه مخی چلند

د سي آی ای پخوانی مشر بروس ريډل :

((پاکستان له موږ سره دوه مخې لوبه کوي)).

BBC documentary reveals new evidence of Pakistan double cross

The series reveals that by 2009 evidence of a double cross was too strong to be further ignored.

Bruce Riedel, a former CIA officer, who headed a secret review of Pakistan’s role for President Obama, describes briefing the President: “I spoke pretty much non-stop for about 45 minutes, and then we spent another hour, hour and a half, talking about it…

“I told the President Pakistan was double-dealing us and that the Pakistanis had been double-dealing the United States and its allies for years and years, and they were probably going to continue to do so.”

Since then relations between Pakistan and the US have in secret verged on hostility – explaining why Pakistan was not informed of the US raid that killed Bin Laden – even though publicly Pakistan is meant to be a key ally.

The series hears testimony that Afghan intelligence shared information with Pakistan’s President Musharraf about Osama Bin Laden’s whereabouts in 2006, suggesting he was hiding in a town just 12 miles from Abbottabad – where Bin Laden finally was discovered and killed earlier this year.

د امريکا ولسمشر ټرمپ بالاخره مجبور شو چې د نوي کال پر لومړۍ ورځ نړيوالو ته د پاکستان دوه مخي او د ميلياردونو ډالرو له دروغ ويلو پرده پورته کړي.

دا چلند نظاميانو او حکومت دواړو د مذهبي ګوندونو په ملاتړ کړی چې نړۍ ښه درک کړی دی. دې ترهګرې اردو اوس هغه خپل مکار او دروغژن جنرال ولې د asthma سا لنډۍ ناروغتيا په پلمه په عربو کې پټ کړی دی؟ په بهرنۍ نړۍ کې خو د دې لپاره inhaler کاروي او ورځنی فعاليت. اوس چې ځانګړې محکمې پرې د عدالت (اعدام) حکم وکړ، نو همدا ترهګره اردو او ظالم رياست يې مخې ته خنډ شو.

د پښتنو وبلوڅو نسلوژنه، ورکونه او ربړونې

ښاغلی اعجاز شاه،

دا په زرګونو پښتانه، بلوڅ او نور لږه کي چې ورک دي دا خو اخر هم له تا او ستا له رياسته غوښتل کيږي. تاسې به ترڅو دا پخپل سر تښتونې، ورکونې، وژنې او ځورونې کوئ؟

د ارواښاد باچا خان، صمد خان، بلوڅ اکبر بګيتي، نقيب مسيد او داسې نورو شهيدانو او ځورول شويو قاتلان او ربړوونکي به تر کله له محکمې ازاد او خوشې ګرځي؟

دا د عربو، چيچنيانو، ازبکانو او نورو پلورونکی به کله د سا لنډۍ پلمه عدالت ته راوړل شي؟

دا د افغانانو قاتل او نړيوال دوه مخی چې پر موږ يې خپله نامشروع او ناعلان شوې جګړه راتپلې ده ترڅو به د سا لنډۍ په پلمه له عدالته په تېښته کې وي او ترڅو به يې دغه بېرحمه، ترهګر او ظالم رياست ننګه کوي او د محکمې مخې ته به ودريږي؟

ايا دا به ستا د همدغه ظالم رياست او ترهګرې اردو لپاره بس نه وي چې د اسرائيلو پلار موشي ديان يې په نړۍ کې يوه تر ټولو بېرحمه او ظالمه اردو راپېژني؟

همدارنګه د بوټو په اعدام کې هم سم عدالت نه دی او کورنۍ يې ادعا کوي چې له هغوی سره انصاف نه دی شوی. کنه په کار خو دا وه چې جنرال نيازی وتيکه خان او داسې نور اعدام شوی وای، خو ظالم رياست خپله او د جماعت اسلامي پړه او ملامتيا پر بوټو ورواچوي او خپلې ټولې نارواوې پر بوټو پاکې کړي او همغسې وشول چې بوټو په حقيقت کې ظالم رياست يا مقتدرې حلقې د خپلو مظالمو او نارواو د پټولو لپاره اعدام او له ژونده خلاص کړ. دا حقيقت به اخر هم رامخته کيږي. نارولی ومکار مشرف به تر څو پټ ساتي؟ دا پښتنو وبلوڅو بېرحمه قاتل او نړيوال دوه مخی به تر څو له عدالته په تېښته او د عربو په غېږه کې ځان ساتي او ترهګر رياست به هلته کېنولی وي؟

په درنښت

سيد حسين پاچا

