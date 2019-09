حکمتيار بيا سخته ملي – اسلامي، سياسي او اخلاقي ځانوژنه وکړه

د ښاغلي حکمتيار د پام وړ :

حکمتيار بيا سخته ملي – اسلامي، سياسي واخلاقي ځانوژنه وکړه

خامه مېوه پخيږي، خو انسان چې خام شو بيا نه پخيږي

له مارشال فهيمه نيولې ټول جمعيتيان تر ننه د سنګر ((بيرته ټوپک او غره ته ختلو)) او پر ارګ د ورختلو ګواښنې کولې، خو نه يې نظام پرېښووه او نه غره ته وختل. نه له خپل راتګ ونظامه پښېمانه شول، نظام هم خوري او د نظام د يو شريکبانډې په توګه مسووليت هم نه مني. که دې تجربه لرلای او يا دې څه کولی شوای، نو د قاضي حسين احمد و حميدګل په مينځګړيتوب به دې د خپل جهادي وېش هغه د صدارت درسپارل شوې څوکۍ ساتلی وای، خو ودې نه شوه ساتلی. همداسې د نجيب له پرزونې راواخله د کرزي تر پيره پورې چا په حکومت کې نه پرېښوولې. ظالمه او احسان فراموشه! د نجيب خو دې ونه منله، غني چې راوستې، امتيازات يې هم اخلې، خو نظام يې لا هم اسلامي نه بولې، ولې؟

سيد حسين پاچا

حکمتيار :

بايد مجبور نشي چې بيرته خپله پخوانۍ لار غوره کړي. هغه وويل ((د راتګ نه مې مه پښېمانه کوئ، د دې نه مې مه پښېمانه کوئ چې د ټاکنو لار مې غوره کړې، نورو لارو غوره کېدو ته مې مه مجبوره کوئ، ځکه زه يې تجربه لرم او کولی يې هم شم)).

حجاج بن يوسف قاتل و ظالم وو، خو د حرامخورۍ له پايلو ډارېده

د حرامخورۍ انجام :

Hajjaj ibn yousuf feared the dua of ulemas against him so once he invited them for dinner and gave them food from haram earning and then said to himself “now I do not have to fear from their dua’s against me”.

حجاج د يوسف الثقفي زوی به د علماو له ښېراو نه وېرېده. يو ځلې يې دوی ماښامنۍ ته چې له حرام مال نه تياره (پخه) کړې وه راوبلل او پرې ويې خوړه او له ځان سره يې وويل ((بس نور د دوی له ښېراو نه – نه وېرېږم)).

نن خو زموږ د يو روزي حلاله نه ده. نو څنګه به راڅخه د طالب، داعش، القاعدې او نورو پاکستاني سياسي ملايانو وېره وشي؟ د ملا پر خوله څوک پياز نه خوري، خو پاکستان د ملا پر پلمه زموږ په خاوره کې خپلې لاسوهنې ته پلمه و مشروعيت پيدا کړې.

پوښتنه :

که نظام اسلامي نه وي، نو ولې دې غيراسلامي نظام ته له معقوليت سره راتللې؟ ايا د يو مسلمان ومعقول انسان لپاره له غيراسلامي نظامه بسپنه اخېستل څنګه دي؟ ايا د دې نظام پر وړاندې د درغليو په صورت کې غره ته ختل، ټوپک اخېستل او جهاد روا دی؟ ولې د سنګر پر ځای محکمې ته نه ځې، ولو که غيراسلامي محکمه هم نه وي؟

خروټی مفسره! اسماني ديني (اسلامي) ارزښتونه دومره واړه وبې ارزښته مه بوله او مه يې پخپله لنډه تنګه ايډيولوژۍ کې رانغاړه. تاسې د قانون په رڼا کې د محکمې حق لرئ، خو د نظام د يو معاشخور په توګه د نظام د تخريب (ړنګونې) او د سنګر حق نه لرئ! د ضياءالحق د وخت د ټوپک وختونه او اکټونه دې نور له روح روان وباسه، انسان شه!

حجاج بن يوسف چې پر علماو د حرام مال ډوډۍ وخوړه، بيا يې له ښېراو نه ډارېده.

ستر حزب اسلامي دې د خپلې سرزورۍ له امله دې حالت ته راورسولو چې يوازې زومان دې درنه راتاو دي او بس. ان تر دې چې هغه يو زوی دې هم درنه سخت ګيله من دی، نو تاسې چې خپله يوه وړه کورنۍ ستونزه نه شئ حلولای، سبا ته به د ټول افغانستان ستونزې څنګه حل کړئ. د قاضي حسين احمد و حميدګل پر ځای به بيا سراج الحق وباجوه راروان وي او بيا به د کابل واک ستاسې او د جمعيت ترمينځ له سروبي و راګه ويشي که څنګه؟

زموږ لا تراوسه روزي حلاله نه ده او د غيرمسلمو خيرات ته دلته وهلته ناست يو، نو سنګر ته ختل به سخته کمعقلي وي. ولې په خوا کې محکمې ته نه ورځئ؟ ايا ډاډمن ياست چې ټاکنې به وګټئ؟

په درنښت

سيد حسين پاچا

