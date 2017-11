د بلخ ديکتاتور : نظام بايد اصلاح شي، کنه د سقوط په تړاو يې بايد فکر وشي/ سيد حسين پاچا

د بلخ ديکتاتور :

نظام بايد اصلاح شي، کنه د سقوط په تړاو يې بايد فکر وشي

نوموړی بايد اصلاح ((سمون)) لومړی له ځان، بيا يې له خپلې ټلوالې نه شروع کړي او بيا له نظام نه

له جهادي ((اسلامي غلا)) نه مخکې بايد د نوموړي د پلار ونېکه منقول و غيرمنقول شتمني وپلټل شي

فأين هذا وأين ما يجري اليوم في زماننا؟ الحجاج كان يقتل من يتخلف عن الجهاد، واليوم يُقتل من يدعوا للجهاد! الحجاج كان أفصح الناس، وكان حريصاً على اللغة العربية لذلك عرّب الدواوين، واليوم بعض الحكام لا يستطيع أن يقرأ صفحة من ورقة مشكّلة! الحجاج فتح البلاد الواسعة، وبعض الحكام اليوم يبيعها للكفار. الحجاج كان يقرئ القرآن كل ثلاث ليالٍ، وهو الذي أمر بتشكيله وحفظه، فيما يُحارب اليوم من يُعلمه في بعض بلاد المسلمين. الحجاج مات ولم يترك إلا 300 درهم، وبعض حكامنا يملكون مليارات الدولارات. بل هم أغنى أغنياء العالم بتقرير فوربس. الحجاج ما تلتطخ اسمه قط بالفروج والخمور، وأما في عصرنا … الله المستعان. ثم تقول حالنا اليوم أفضل؟ لقد هزلت حتى بان هزالها.

حجاج بن يوسف چې په اسلامي تاريخ او په اسلامي ټولنه کې ښه مخينه نه لري، ولې له دومره فتوحاتو سره يې بيا هم دومره څه نقد او جنس نه لرل، لکه نن يې چې يې زموږ جهادي لنډه غران ((اسلامي بېباکه غله)) يې لري. بيت المال يې د جهاد او د اسلام په نوم چور کړ. کله چې مړ شو درې سوه درهمه (300) يې لرل. د ډاګي زوی نن دوه ميليارده ډالره له کومه کړل؟

Hajjaj ibn yousuf feared the dua of ulemas against him so once he invited them for dinner and gave them food from haram earning and then said to himself “now I do not have to fear from their dua’s against me”.

حجاج په دې پوهېده چې په حرامو سره الله تعالی د چا دوعا نه قبلوي. روايت دی چې يوه ورځ علماو له حرام مال نه ماښامنۍ تياره کړه او ماښامنۍ ته يې راوبلل. که چې ډوډۍ ((ماښامنۍ)) يې وخوړه، نو له ځان سره يې وويل : ((نور ستاسې له ښيراو نه – نه وېرېږم)). د بلخ ديکتاتور دې پرې سوچ وکړي چې مال يې حلال دی او که حرام؟

د نظام دننه پينځم ستون : محمد ايمل

ګڼه جهادي چارواکی پانګه يې ۱. عطا محمد نور 2 ميليارد ډالر ۲. قسيم فهيم 1.5 ميليارد ډالر(چی اوس يې اديب جان ځای ناستی دی) ۳. استاد ربانی 1.2 ميليارد ډالره چی اوس يې ورباندی د اولادو خپلو منځونو کې جنګ دی ۴. د احمدشاه مسعود ورونه او زوی احمد مسعود 1.1 ميليارد ډالر ۵. محمود کرزی 845 ميليونه ډالر ۶. گل آغا شيرزی 810 ميليونه ډالر ۷. عبدالرشيد دوستم 810 ميليونه ډالر ۸. داکترعبدالله 780 ميليونه ډالر ۹. حاجی ظاهر قدير 760 ميليونه ډالر ۱۰. خليلی 730 ميليونه ډالر ۱۱. اسماعيل خان 720ميليونه ډالر ۱۲. محمد محقق 715ميليونه ډالر ۱۳. استاد سياف 700 ميليونه ډالر ۱۴. صبغت الله مجددی 640 ميليونه ډالر ۱۵. پيرسيداحمد گيلانی 530 ميليونه ډالر ۱۶. رحيم وردگ 490 ميليونه ډالر ۱۷. شيخ آصف محسنی 450 ميليونه ډالر ۱۸. انورالحق احدی 420 ميليونه ډالر ۱۹. بسم الله محمدی 340 ميليونه ډالر ۲۰. فاروق وردگ 320 ميليونه ډالر ۲۱. سيدحسين انوری 300 ميليونه ډالر ۲۲. قانونی 290 ميليونه ډالر ۲۳. امان الله گذر 265 ميليونه ډالر ۲۴. عبدالرؤوف ابراهيمی 250 ميليونه ډالر ۲۵. شيرخان فرنود 200 ميليونه ډالر ۲۶. امرالله صالح 195 ميليونه ډالر ۲۷. فضل الهادی مسلميار 180 ميليونه ډالر ۲۸. خليل الله فروزی 175 ميليونه ډالر ۲۹. حسين فهيم 150 ميليونه ډالر ۳۰. عمر داودزی 140 ميليونه ډالر ۳۱. ملاتره خېل 100 ميليونه ډالر ۳۲. امان نو انديش شاروال سابق کابل 75 ميليونه ډالر ۳۳. ايوب سالنگی 55 ميليونه ډالر ۳۴. صديق چکری (رباط پلورونکی) 35 ميليونه ډالر ۳۵. زلمی ويسا 25 ميليونه ډالر ۳۶. الله گل مجاهد 18 ميليونه ډالر ۳۷. بصير سالنگی 16 ميليونه ډالر ۳۸. باز محمد احمدی 14 ميليونه ډالر ۳۹. ظاهر اغبر 12 ميليونه ډالر ۴۰. کرام الدين کريم 8 ميليونه ډالر ۴۱. حضرت علي ؟؟؟ نوموړي پر هېليکوپټر ليکلي وو ((اين طياره ای شخصي حضرت علي است، کسې حق دعوه ندارد)) شاړی او شخصي الوتکې ته ګوره. پلار يې پر خر سپور شوی نه وو او ده د جهاد په نوم د بيت المال دولتي الوتکه شخصي کړې وه.

دا هم بايد روښانه شي چې يو لوړپوړی چارواکی پر خپل پوسټ باندې له دريو کلونو زياته موده پاتې کېدای نه شي، دې ولې نژدې يوه نيمه لسيزه پر خپل ځای پاتې دی. څوک يې منفک لا څه ان چې له ولايته تبديلولی هم نه شي او له ولايتي مقامه حکومت ته ګواښنې لا هم کوي، نو نظام به څنګه اصلاح شي؟

له هوايي ډګره خلک خپل کور ته تښتوي او هلته ترې غوږ خوري، بيا يې هم څوک څارنوالۍ او محکمې ته حاضرولی نه شي، نو نظام به څنګه اصلاح شي؟

د اسلام ستر دويم خليفه چې له قرآني پلوه د ده او د الله تعالی رايه يوه وه، بيا هم د يو صحابي د نيوکې سره چې دويم زياتي لباس يې اغوستی وو پر منبر ورته په ورين تندي ځواب ورکوي چې دا مې خپل نه، بلکې غوښتی دی. خو د ډاګي ځوی چې غلا يې کړې د خلکو نيوکه نه شي زغملی. له هوايي ډګره يې په زور کور ته وړي چې هغه هم له دولتي واکه ناوړه ګټه پورته کوي. د دروغو اسناد وړاندې کوي. له ځانه پورته لوړ مقاماتو ته پروا نه ساتي، بلکې د هېواد مشر خيال نه ساتي او لا زياتي ګواښنې کوي چې څوک مې له پامه نه راځي او بيا هم له پر خپله دنده پاتې دی، نو نظام به څنګه اصلاح شي؟

دېته ورته ډېرې نارواوې شته چې د نوموړي او د نوموړي د ټلوالې له لورې شوي او لا په زبر دستۍ سره کيږي، خو بيا يې هم څوک مخه نه شي نيولی، نو نظام به څنګه اصلاح شي؟

هراتی امير صاحب خپله يو ماهر بالفن غل دی، د مړ زوی په نوم د هديرې په نامه يې دولتي زمکه غلا کړه، نو نظام به څنګه اصلاح شي؟ ولې د پلار ونېکه هديره نه لري چې هلته يې ښخ کړی وای.

نيلسن مانديلا چې مړ شو خپلې پلرنۍ هديرې ته يې يووړ او هلته يې ښخ کړ. د سعودي پاچا عبدالله چې وفات شو، خپلې هديرې ته يې يووړ، نو ولې د شمال ټلوالې بيا د مسعود، رباني، مارشال، بچه سقاو او داسې نورو، لکه اسماعيل خان بيا د خپلو کورنيو او اولادونو په نوم باندې هم زمکې غصب کړې، نو نظام به څنګه اصلاح شي؟

لږ شرم ورته په کار دی. ان تر دې چې خپل مړي هم د وسلو، چړو، چاقوګانو او برچو سره نمانځي او د خلکو سترګو ته وسلې پورته پورته کوي. عام خلک ترې په بازارونو او کوڅو کې دوه پزې ته راغلي وي. دا ډول نمانځنې خو هېڅ اسلامي مخينه نه لري، نو بيا دا د دروغو د جهاد باټې څه ته وايی؟

په درنښت

سيد حسين پاچا