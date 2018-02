سیدخلیل الله هاشمیان /پیغله موسکا زمانی، شاعرۀ افغان در کلفورنیا

10 فروری 2018

نتیجۀ ازدواج محقق ونویسندۀ معروف افغان داکتر عبد الرحمن زمانی با عموزاده اش دکتورس نجیبه زمانی سه دختراست که جوانترین آنها موسکا زمانی نام دارد: موسکاجان ازطرف مادر نواسۀ شاعر معروف زبان پشتو، مرحوم استادمحمدهاشم زمانی ابن مرحوم جنرالميرزمان خان کنری میباشد.

موسکاجان فعلا 16 ساله بوده ومتعلم صنف 12 يکیاز لیسه های کلفورنیا ميباشد، ولی از سن 5 ساله گی به بعد بزبان انگلیسی شعرمپگفت –کتابچۀ اشعارش در ماه فروری سال 2011 چاپ شده بود که شامل 23 شعر بود ، وعنوان کتابچۀ اشعارش ” جهان را آنطوریکه من می بینم” میباشد :

THE WORLD AS I SEE IT

موسکاجان بداخل خانه وخانوادۀ خود بزبان پشتو صحبت میکند، اما به زبانهای پشتو ودری نوشتن را بلدنیست، اگرچیزی بزبان پشتو بنویسد، آنرا به الفبای لاتین می نویسد، بطور مثال چند سطر پشتورا که بتاریح 3 اپریل 2017 به الفبای لاتین درتالار انجمن کلتوری افغان درشهر فریمانت نوشته، منحیث نمونه ازطرز مخابرۀ تحریری (نه شفاهی) او گزارش میدهم:

“ Muskaa Zamani – 3 April 2017

“Khpulsalamoonathasotolmushrano ta wrandekum. Zaderakhoshalayamache yow zalbya de CulturiTolana stage bandewalarayama, aomaghastage pa cum chehzuh da awaleenzuldaparawudredulumyowolus kale mukhke. Zuh domra warawoomchehplar me rata chowkekeghosto shih zuh da microphone thuhworasegum. “

( خپل سلامونه تاسو ټول مشرانو ته وراندی کوم. زه ډیره خوشحاله یمه چی یو ځل بیا د کلتوری ټولنې ستیژ باندی ولاړه یمه، هماغه ستیژ په کوم چی زهد اولین ځل د پاره ودريدلم يوولس کاله مخکې . زه دومره وره وم چی پلار می راته چوکۍ کيښوستهچې زه دا مکروفون ته ورسیږم.)

My poem is about spring in Afghanistan and my thoughts on the current situation there.

شعرمن در بارۀ فصل بهار درافغانستان وافکار من پیرامون اوضاع جاریه در آن کشور است :

Although it may not seem like so, spring is in the air.

But who can hear birds singing over cries of raw despair?

The petals of beautiful flowers are tainted red with blood

Our country’s precious jewels lay forgotten in the mud

The senseless acts of terrorists wreak havoc on our land

Our nation’s corrupt government where no one is left to stand

As grass grows through the rubble in sea of steady green

Hope is desperately searched for, but it is nowhere to be seen

Ash fills the crisp air and blots away the sun

Spring’s natural beauty unravels and comes undone

The reams of innocents are cruelly whisked away

Uncertain if they are going to live another day

Mothers hold their children close as gunshots dot the hills

No one is brought to justice for these sacrificial kills

Spring’s song is covered by the sounds of bombs and guns

In a country that is being ravaged by its corrupt and brainwashed sons

It does Afghanistan no justice for spring to grace its path

In a place full of violence, brutality, and wrath

Men who die in the grass cannot enjoy the beauty of its blades

As their last breaths are whisked away by terrorists grenades

Women are oppressed and denied their simple rights

Their cries of injustice barely heard over gunfights

When the warfare subsides, terrorism is dead , and our people are free from harm

Afghanistan will be able to welcome spring with open arms.

موسکاجان زمانی شاعرۀ بسیار با استعداد است وباید منتظر دیوان دوم اشعارش باشیم که در سن جوانی و در دورۀ تحصیل سالهای اخیر درمکتب سروده است. د راشعارانگلیسی اومیراث افغانی بمشاهده میرسد که قافیه را در هر بیت رعایت کرده است- موسکاجان بزبان انگلیسی کاملا مسلط است و در اشعارش انواع فنون ادبی (استعاره، تشبیه، کنایه، حسن تعلیل، توریه) دیده میشود که مثالهای آن در یک ترجمۀ آزاد ازینقراراست :

اگرچه به بهار نمی ماند، فصل بهاررسیده، اما کجا میتوان نغمۀ بلبلان رادرفضای ناامیدی شنید

گلبرگهای زیبا آمیخته برنگ خون، وجواهرات قیمتی نهفته درزیرخاک

تزئید حملات تروریستی در یک کشور دارای حکومت فاسد وبیدفاع

سبزه همه دیارراپوشانده، اما امیدواری برای نجات سراغ نمیشود

زیبایی فصل بهار وشعاع آفتاب را خاکبادها زایل میسازد

آرزوی مردم بیگناه برای دوام زندگی، ظالمانه ساقط میشود

مادرها اطفال خودرا درمقابل باران گلوله درآغوش میکشند، اماازقتل عام بازخواست نمیشود

نغمه های بهاری را صدای گلوله وبمب ناپدید میسازد، اولاداین خاک رافاسد وگمراه ساخته

حلول بهار چه به درد افغانستان میخورد ، کشوریکه درآن جبر، تجاوز،خشم وغضب حکمفرمابشد

مردانی که درسبزه زارها شهید میشوند نرمش پهنای سبزه رااحساس نمیکنند، زیرا آخرین نفس های شان را بمبهای تروریستی خاموش میسازد

زنهای افغان ازحقوق عادی شان محروم اند، زیرافریاد عدالتخواهی شانرا صدای تفنگ خاموش ساخته

هنگامیکه جنگ و تروریزم نابود شوند ومردم ما نفسی براحت بکشند، آنگاه افغانستان فصل بهار را با آغوش باز استقبال خواهد کرد.

متاسفانه من درارزیابی شعر انگلیسی مهارت کافی ندارم، ترجمۀ آزاد بیت های فوق رابخاطری تهیه کردم تا دختران وزنهای افغان با احساسات موسکا جان زمانی، این شاعرۀ انگلیسی زبان در کلفورنیا، آشنا شوند – امیدوارم شعر فوق موسکاجان ازنظر محترم استاد محمداسحاق نگار گر بگذرد واستعداد ادبی این شاعرۀ جوان افغان را مورد نقد وارزیابی قراردهند.

برای صحت وسعادت و طول عمر موسکا جان دعا میکنم و به انتظا ر اشعار ودیوان نوشان میباشیم.

باعرض احترام – سیدخلیل الله هاشمیان