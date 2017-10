تر انسان هوښيار روباټ جوړ شو

د ملګرو ملتونو په غونډه کې د نړۍ تر ټولو هوښیار او ځیرک روباټ چې سوفیا نومېږي، خپله وړتیا وښووه.

دا غونډه چې د The Future of Every thinggتر نامه لاندې وه، سوفیا په‌کې د مصنوعي هوښيارتيا یا artificial intelligenceپه اړه ګډونوالو ته وينا وکړه.

دا روبات چې تر اوسه په نړۍ کې ماډرن ترین هغه دی، په دې پوهېږي چې څه ډول خبرې وکړي، څه ډول د نورو احساسات درک او څه ډول له ټولنې سره تعامل وکړي او اړيکې ورسره وپالي. دا روباټ د Hanson Robotics کمپنۍ له‌خوا جوړ شوی دی چې له خپل لیکچر وروسته یې د ګډونوالو پوښتنې هم ځواب کړې.

سوفيا له سنټيز سيسټم څخه په استفادې او د هغو کامرو په مرسته چې د په سترګو کې يې ځای پر ځای شوې، له خپل چاپېريال څخه درک، يادول او له چاپېریال سره اړیکه ساتي. سوفیا وايي، د هغو اسانتياوو او الاتو په مرسته چې لري يې، کولای شي ډېرې دندې مخ ته یوسي، لکه له خلکو سره سات تېری، د محصولاتو او خرڅلاو توکيو معرفي او پلور ته لار برابرول، په غونډو کې خبرې کول، ماشومانو ته زد‌ه‌کړه ورکول او له خلکو سره په سترو مغازو کې مرسته کول. سرخط ورځپاڼه