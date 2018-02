د مولوي هبة الله د پام وړ/سيد حسين پاچا

تاسې ته د آی ايس آی او نورو امر منل پر معصيت باندې جايز نه دي

يوسف عليه السلام د زليخا پر امر ((غوښتنه)) مېلمستيا ته بلل شويو ښځو ته له کوټې راووت، خو خپله يې چې کله ځانته د معصيت لپاره بللی وو نه وو منلی

The America CIA is involved in raising the Taliban through the British diplomats who have good knowledge about the people of Afghanistan against whom they had fought three wars. The British diplomats selected two Maulvis of JUI (F & S) who had strong links across the border.

ښاغليه طالب مشره،

ستا د استاذانو استاذان اسلامي صبغه نه لري. دا ستاسې اسلامي سرښندنه به څنګه شي؟ چا چې ستاسې استاذانو ته په غوږ کې اذان کړی هغوی غيرمسلم دي، نو ستاسې اسلامي مشروعيت به څنګه شي؟ تاسې د چا حکم تعقيبوئ؟ د الله تعالی او که د برتانوي ديپلوماتانو؟

بيا بابر، ضياء واختر عبدالرحمان او داسې نورو چې څه ويلي، هغه خو له اسلامي ارزښتونو سره تړاو نه لري. نو تاسې خو لږ تر لږه يو عالم يې او د يو مسلمان پر بېځايه وژنه او همدارنګه يې په دنيوي واخروي عواقبو هم پوه ياست، نو بيا ولې له تشدده کار اخلئ او ولې د قرآن خلاف د سولې ((والصلح خير)) خلاف د جګړې لاره مو غوره کړې؟

پاکستان زموږ له جهادي پيله يا پيره ستاسې تر طالبي او اوسني داعشي پيره موږ او تاسې ټولو ته له شر پرته د خير لارښوونه نه ده کړې. تاسې بايد په دې پوه شئ چې څوک بېګناه خلک وژني څښتن تعالی به يې هېڅکله خپلې موخې ته ونه رسوي.

The Five Evils who destroyed Afghanistan:

Former interior minister of Pakistan , General Naseerullah Babar gave an Interview to a Journalist Farhad Ali Khawar:

Babar said to him that I was invited by the then Prime Minister Zulfiqar Alo Bhutto . He (Bhutto) told me that the Durand Line Agreement is expiring in 1993, so Afghanistan Must be destabilized, because Afghanistan will demand for its territories from Durand line to Indus river.

Babar says that I invited Gul Buddin Hikmat Yar, Ahmad Shah Mahsood , Burhanuddin Rabbani and other religious youngsters from Afghanistan . I met with them in Bala Hisar port in Peshawar. I gave them money and 303 rifles to destabilize Afghanistan. Thus, we started “to destabilize” and “burn Afghanistan”.

Babar further added that we burnt Afghanistan to such an extent that even former Soviet Union also burnt in it. And now Afghanistan will never have the power to demand for the removal of the Durand line. That is the service I (Babar) have done for Pakistan.

General Akhter Abdur Rehman:

General Akhter Abdur Rehman who was the head of ISI during Zia ul Haq era, once said KABUL MUST BURN.

Bhutto, Ziaul Haq and General Akhter Abdur Rehman got from God what they deserved for. Bhutto was first brutally tortured in the jail and then hanged. The two generals burnt in air crash and burnt like they burnt Afghans. Nobody even could recognize their bodies who is who but just buried them.

Nasratullah Babar died in such a circumstance that no one was asking him. The end of General Hamid Gul will also be terrible.

Farhad Ali Khawar writes that ” I understand Naseerullah Babar , he was a Pakistani Army General , he did what he was told but for what Gul Buddin Hikmat Yar , Ahmad Shah Mahsood , Burhanuddin Rabbani and others destroyed their own country? History is very cruel and will put every one on his own place”.

The Rise of Taliban

Rafiq Afghan has come out with detailed arguments with his own viewpoint which appeared in weekly Takbeer of March 02, 1995 (Pp. 17-20). Resume of this article is produced here-in-under:

“The America CIA is involved in raising the Taliban through the British diplomats who have good knowledge about the people of Afghanistan against whom they had fought three wars. The British diplomats selected two Maulvis of JUI (F & S) who had strong links across the border. Beside financial assistance they were given such vehicles which were equipped with most modern communication system. After that they were noticed on regular errands to Kandahar. For one year they struggled constantly, contacted pro-Zahir commanders of Kandahar, assuring them necessary assistance, and met regularly the Maulvis of the maddrassas along the border. Then it was decided to raise the Taliban force.”

مولانا محمد خان شيراني :

د پاکستان په ښوونيز ((تعليمي)) کې د قرآن کريم د جهاد په باره کې اياتونه د امريکا د ډاډمنتيا لپاره شامل کړل شوي وو، چې د کمونېزم پر خلاف خلک چمتو کړای شي.

ايوب ترين :

خپله ځانمرگي په دې پوهېږي چې دوی څوک دغو بريدونو ته يې هڅوي؟

مولانا محمد خان شيراني :

ځواب: نه اوس هغه يو ژڼی هلک دی. مثلاً د څوارلسو کلو دی. هغه بلکل معصومه يوه جذبه لري. د حالاتو بيخې ناواقفه دی. په سياست نه، د کور په حال هم نابلده دی. دا کوم څوک چې و ده ته ذهن ورجوړ کړي هغه به په ځان خو به خبر وي، نو والله اعلم چې د هغه خدای هېر دی او که يې آخرت هېر دی؟ او دا خو ډېره معصومه جذبه لري، نو هغه غريب خو ژڼی سړی دی، جذبه يې شته، پوهه نه لري. چې دا د بل پوهه شته جذبه نه لري، د خپل کار لپاره، نو جذبه يې د ده په کار ده او پوهه يې خپله ورسره مل کړې ده.

پوښتنه:

نو مولوي صاحب مذهب زموږ څه وايی؟ اسلام څه وايی؟ چې واقعي هم په اسلام کې دا شته چې يو څوک ستا خوښ نه وي، نو ته ځان ووژنه او هغه هم مړ کړه؟

ځواب:

يعنې يوه مرحله هغه ده چې له امتې مسلمه سره حکومت نشته. چې هغه د قرآن او د سنتو د تعليماتو پر بنياد ولاړ وي. نو په دغه وخت کې د امت مسلمه ميدان د دعوت دی او د دعوت په ميدان کې قوت د دوو شيانو ضرورت دی: يو د دليل چې خبره دې پخه وي. بل د کردار چې کردار دې صفا وي. چې څه وخت بيا د خلکو اعتماد حاصل شي او د هغوی رضامندي راشي او اقتدار و تا ته حواله کړي، بيا له هغه بعد د بدو سزا ورکوله کېږي، لکه چې څنگه د عامو قوانينو طريقه وي. د ښو جزا ورکوله کېږي. لېکن دا ترتيب چې داسې بدل شي چې د دعوت په مقام کې د حکومت واعمالو ته لاس ورواچوي او د حکومت په مقام کې د دعوت واعمالو ته لاس ورواچوي، دا ترتيب بدل شي، نو دغه ځای بيا دا مشکل پيدا شي.

قاضي حسين احمد :

د امريکا ته : زه ستاسې ملګری يم ستاسې پر ضد څرګندونې د عامو خلکو ارامولو لپاره دی.

مولانا سميع الحق :

د امريکې د ماتې په خاطر له روسانو پيسې او وسلې اخېستل روا دي.

مولانا فضل الرحمان :

مولانا فضل الرحمان د ښاغلي کرزي په وخت کې ويلي وو چې که افغانستان له موږ ((پاکستان)) سره د سرحد ستونزه ومني موږ به يې د امنيت تضمين وکړو.

مولانا فضل الرحمان څوک دی چې اوس پر خپله خاوره راڅخه د پنجاب لپاره تضمين غواړي؟ ښاغلي کرزي خو دا کار ونه کړ، نو اوس زموږ وژنه پاکستان ته ستا و د داعش پر لاس روا ده؟ ځکه خو ستاسو پر پلمه خپله تپل شوې او نااعلان شوې جګړه د خپلې ناروا سياسي موخې لپاره مخته وړي او تاسې يې تش هسې د جهاد پر نوم تېر ايستلي ياست. دا پوښتنه له ځانه وکړئ چې ولې يې ستاسې د وخت سفير مولوي عبدالسلام ضعيف امريکا ته لاس تړلی ورکړ؟

د پاکستان پارلمان :

له افغانستان سره د سرحد Durandline پېژندنه زموږ ملي داعيه ده چې تېرېدلی ترې نه شو. که افغانستان له موږ سره دا ستونزه نه حل کوي، نو دا حالت به همداسې دوام ومومي.

د پاکستان برحال لوی درستيز قمر جاويد باجوه :

محب الله محب په امريکا کې د افغانستان سفير :

د پاکستان برحال لوی درستيز قمر جاويد باجوه په خپل تيزس کتاب کې چې همدا اوس تازه په امريکا کې له چاپه راوتلی ليکلي : د افغانستان د مسالې د هوارې لپاره ښه لاره دا ده چې هلته په افغانستان کې بايد يو غيرمتمرکز حکومت وي مانا دا چې افغانستان بايد يو مرکزي حکومت ونه لري. هره برخه چې له هر ګاونډي سره چې نښتې ده د هغوی له لورې بايد اداره شي.

سرتاج عزيز :

طالبان افغانستان کې د اوږدې جګړې توان لري

شيري رحمان :

کابل کې هر حکومت بايد د پاکستان پلوي وي . د پاکستان له پلويتوب پرته د افغانستان په نوم هېواد ځای نه لري. او داسې نور تر عمرانخان وبلور پورې.

اوس خو د پاکستان د بهرنيو چارو وزير خواجه محمد آصف خو د بهرنيو چارو د وزارت له لورې په زغرده وويل چې موږ ((د امريکا په مشرۍ د ترهګرۍ ضد په نوم جګړه ((زموږ نه وه، بلکې موږ پردۍ جګړه او جعلي جهاد کړی دی))، نو تاسې خو اوس قاتلان ياست او د دې ځانمرګيو په حق کې به الله تعالی او د دوی کورنيو او ورثه وو ته به يې څه ځواب واياست؟

په درنښت

د مولانا محمد خان شېراني سره مرکه

