د برتانوي سفير ښاغلي نيکلاسکي د پام وړ / سيد حسين پاچا

د برتانوي سفير ښاغلي نيکلاسکي د پام وړ :

Jewish Baby and Panjabi Establishment

که د فلسطين اشغال او يهودي ميشت ځايونه ناقانونه وي، نو د پنجابي بنسټ تصرف د ډيورنډ پر نامنلې کرښې هم ناقانونه دی

د برتانيا سفير ښاغلي نيکلاسکي ويلي وو :

نړيواله ټولنه د ډيورنډ کرښه د افغانستان وپاکستان ترمنځ د رسمي پولي په توګه پېژني

د پولې خوندي ساتلو لپاره پاکستان حق لري چې د ډيورنډ پر کرښه اغزن تار ولګوي

خو د اروپايي اتحاديې د پارلمان مرستيال ښاغلی چارنسکی بيا وايي :

پر ډيورنډ کرښه بايد له سره کتنه وشي او د افغانستان تاريخي حق دې ورکړل شي

داسې برېښي چې ښاغلی نيکلاسکی د پاکستان لپاره لابي کوي. دلته په برتانيا کې د ښاغلي چارليس پر پخواني ليک نيوکې او انګازې راپورته کړي. ښاغلي چارليس خپله بېوسۍ ته هم پکې اشاره کړې ده. دا چې ښاغلی نيکلاسکی د افغانستان له تاريخي حقه منکر او يا ناخبره دی، خو د اروپايي اتحاديې د پارلمان مرستيال بيا پر زغرده وايی چې ((پر ډيورنډ کرښه بايد له سره کتنه وشي او د افغانستان تاريخي حق دې ورکړل شي)). دا خبره خپله د نوموړي له غرضه ډکه خبره بې اعتباره کوي چې ((نړيواله ټولنه د ډيورنډ کرښه د افغانستان وپاکستان ترمنځ په رسميت پېژني)).

خصوصي ناسته :

له نن څخه يو دېرش کاله مخکې شهزاده چارليس د ۱۹۸۶ د نومبر په ۲۴ ښاغلي لارينس ته په خپل پټ استول شوي ليک کې داسې ليکلی وو :

[دغه پټ ليک دلته د ميل ګڼې ته لاس ته ورغلی چې بيا نورو ګڼو هم رااخېستی او پر ښاغلي چارلس باندې زياتې نيوکې شوې وې].

د ۱۹۸۶ ز د نومبر ۲۴

ښاغلی لارنس،

درې ورځې کيږي چې زه اوس د سويس کانال له ليارې کبرس (قبرس) او ايتاليا ته پر لار يم. ډېر ښکلی سفر دی. د منځني ختيځ او د عربو په تړاو مې ډېر څه ياد کړل. لږو ډېر مې د قرآن مطالعه هم وکړه او دې ما ته د سوچ و پوهاوي بصيرت راوباښه.

داسې نه ده، تاسې داسې فکر مه کوئ چې دوی موږ د انجيل له مطالعې نه ښه پېژني، بلکې ډېر داسې خلک شته چې د هغوی اسلامي ارزښتونه په تېره بيا مېلمه پالنه او د حاکمانو / شاهانو راشه درشه يې ((ښه اړيکې يې)) خوښيږي.

تاسې ته په کار ده چې د اسرائيلو په تړاو بايد د دوی له پامه / نظره پوه اوسئ چې دوی دېته د امريکا د يوې مستعمرې په سترګه ګوري.

زه اوس دا منم چې دوی دواړه ((عرب و اسرائيل)) په اصل کې له سيميتيک پلوه يعنې له قومي ، ژبني او له کلتوري پلوه يو خلک ول يا په بله مانا د دوی وينه سره شريکه ده، خو د هغوی پر اند بهرنۍ لاسوهنې او د بهرنيانو د ورتګ له امله چې ګوته يې اروپايي يهودو په تېره بيا پولينډي يهودو ته نيولې چې سيمې ته د دوی په ورتګ سره ستونزه زياته شوه.

زه پوهېږم چې هلته ځينې زياتې پېچلې ستونزې شته، خو څنګه به هلته ترورېزم ته د پای ټکی کېښوول شي تر څو چې د ستونزو لاملونو ته د پای ټکی کېنښوول شوی نه وي يا محدود شوي نه وي؟

زه په ډاډ سره دا وايم او داسې انګېرم (فکر کوم) چې اخر به يوه ورځ د امريکا د متحده ايالاتو مشرتابه وېښ شي، خپلې سترګې به وغوړوي او دوی ((اسرائيلي دولت)) ته به ووايی چې تاسې پر ناحقه ياست. د فلسطين له اشغاله لاس واخلئ! په خاوره کې يې د ميشت ځايونو له جوړولو نه لاس پر سر شئ.

نوټ :

د پوهاند مجاور احمد زيار په وړو شعري ټولګيو کې چې ما ورته په پېښور کې په نوييمو کلونو کې د ازاد افغانستان د ليکوالو په ټولنه کې ټايپ کړې وې را پر ياد شوه :

د شعر محتوی داسې وه :

حق

ټوله نړۍ نن له امريکا ويريږي او امريکا بيا له يهودو او يهود بيا له فلسطينيانو دا ځکه چې فلسطين د دوی حق دی او حق زورور دی. ځکه خو دوی (اسرائيل) له دومره پرمختللې تېکنالوژۍ سره سره بيا هم له غريبو او بېوسو فلسطينانو نه ويريږي.

Independent:

Prince Charles has come under fire after it came to light that he blamed the “influx of foreign Jews” for causing unrest in the Middle East and called on the US to “take on the Jewish lobby” in a letter penned in 1986.

Writing to his friend Laurens van der Post, the Prince argued that the exodus of European Jews in the middle of the last century “helped to cause the great problems” in the Middle East.

“I now appreciate that Arabs and Jews were all a Semitic people originally and it is the influx of foreign, European Jews (especially from Poland, they say) which has helped to cause the great problems,” the Prince wrote in a letter published by the Daily Mail.

Prince Charles blames ‘foreign Jews’ for Middle East turmoil in 1986 letter

The Prince of Wales also called on the US to ‘take on the Jewish lobby’

http://www.independent.co.uk/news/uk/prince-charles-blames-jews-middle-east-turmoil-1986-letter-a8050586.html

*** *** ***

Mail Online:

Prince Charles was fiercely criticised last night after it emerged he once urged the US to ‘take on the Jewish lobby’ – and blamed ‘the influx of foreign Jews’ for causing unrest in the Middle East.

The Mail on Sunday can reveal the incendiary comments are contained in a letter in which the Prince lays bare his thoughts on one of the world’s most bloody disputes.

Writing to his close friend Laurens van der Post in 1986, the Prince makes a startling assessment of the Arab-Israeli conflict.

He argues it was the exodus of European Jews in the middle of the last century that ‘helped to cause the great problems’.

Prince Charles suggested ‘influx of foreign Jews’ was partly to blame for Middle East unrest and asked who will take on ‘Jewish lobby’ in America in letter to close friend

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5073607/Letter-penned-Prince-Charles-sparks-controversy.html

Semitic

sɪˈmɪtɪk/

adjective

relating to or denoting a family of languages that includes Hebrew, Arabic, and Aramaic and certain ancient languages such as Phoenician and Akkadian, constituting the main subgroup of the Afro-Asiatic family. relating to the peoples who speak Semitic languages, especially Hebrew and Arabic.

Semitic people

Semites, Semitic people or Semitic cultures (from the biblical “Shem“, Hebrew: שם‎‎) was a term for an ethnic, cultural or racial group who speak or spoke the Semitic languages.[2][3][4][5] The terminology was first used in the 1770s by members of the Göttingen School of History, who derived the name from Shem, one of the three sons of Noah in the Book of Genesis.[6] The term “Semites”, together with the parallel terms Hamites and Japhetites, is now largely obsolete outside linguistics.[7][8][9] However, in archaeology, the term is sometimes used informally as “a kind of shorthand” for ancient Semitic-speaking peoples.[9]

Cambridge dictionary

Semitic

relating to the race of people that includes Arabs and Jews, or to their languages:

Hebrew and Arabic are Semitic languages.

anti-Semitic

having or showing a strong dislike of Jewish people, or treating them in a cruel and unfair way:

anti-Semitic propaganda

anti-Semitic remarks

شننه :

دا چې د ښاغلی چارليس درې لسيزې وړاندې سيمې ته د بحري درې ورځني سفر کې د عربو او اسرائيلو پر ستونزې ماغزه خلاص شوي او د ستونزې غوټه ورته روښانه شوې، نو خپل ملګري ښاغلي لارنس ته يې لارښوونه ((توصيه)) کړې چې ((د خلکو د خبرو پسې مه ګرځه چې ((دوی موږ د انجيل له مطالعې نه ښه پېژني، بلکې ډېر داسې خلک شته چې د هغوی اسلامي ارزښتونه په تېره بيا مېلمه پالنه او د حاکمانو / شاهانو راشه درشه يې ((ښه اړيکې يې)) خوښيږي)). د مذهبي خلکو خبرو ته غوږ مه نيسه!

دا چې ښاغلی چارليس دې پايلې ته رسېدلی چې ((اخر به يوه ورځ د امريکا د متحده ايالاتو مشرتابه وېښ شي، خپلې سترګې به وغوړوي او دوی ((اسرائيلي دولت)) ته به ووايی چې تاسې پر ناحقه ياست. د فلسطين له اشغاله لاس واخلئ! په خاوره کې يې د ميشت ځايونو له جوړولو نه لاس پر سر شئ.)) نو ښاغلی نيکلاسکی دې پر دې هم پوه شي چې ((اخر به يوه ورځ لروبر افغانان يا په بله مانا د لوی افغانستان مشرتابه وېښ شي، خپلې سترګې به وغوړوي او دوی ((پنجابي ايسټيبليشمينټ)) ته به ووايی چې تاسې پر ناحقه ياست. له ډيورنډه لاس واخلئ! دا ستاسې حق نه دی. زموږ خاوره کې اغزن تار مه غځوئ)).

ښاغلی چارليس عرب واسرائيل وايی چې دوی (عرب واسرائيل) په اصل کې له سيميتيک ((قومي ، ژبني او له کلتوري)) پلوه يو خلک ول يا په بله مانا د دوی وينه سره شريکه ده، خو د هغوی پر اند بهرنۍ لاسوهنې او د بهرنيانو د ورتګ له امله چې ګوته يې اروپايي يهودو په تېره بيا پولينډي يهودو ته نيولې چې سيمې ته د دوی په ورتګ سره ستونزه زياته شوه)). موږ لروبر افغانان خو هم له سيميتيک پلوه سره يو شانته يو. زموږ ژبه، دين، مذهب، کلتور او وينه مو سره يو ده، نو بيا د پنجاب لاسپوڅي سياسي ملايان پر کوم بنسټ پر موږ باندې د جهاد حکم کوي؟ که د بهرنيانو شتون پلمه ګڼي، خو د دوی راتګ ته خو همدوی لاره برابره کړه او خپل درېواړه حريم يې د دوی په خدمت کې کړل. په ميلياردونو ډالره ان د سرحد ساتلو په پلمه يې څرخي الوتکې هم ترې اخېستې وې، ولې هغه يې هم د همدوی پر ضد کارولې.

که د حق خبره نه کوي، نو اتومي پاکستان ولې داسې وارخطا دی چې اوس يې د اغزن تار پسې رااخېستې ده او په دې پلمه نړيوالو ته ورښيی چې د ترورېزم مخه ونيسي. تروريستان يې پالل چې ترېنه يې راوويستل، خو دوی شرم نه لري او نه يې طالبان وحقانيان لري. که يې لرلای، نو دوی به خپل ځان پېژندلی وای.

پنجاب دا څلور لسيزې، بلکې له خپل پيدايښت نه تر ننه تل زموږ په کورنيو چارو کې لاسوهنه کړې او لا کوي يې. کله زموږ حقوقي ستونزه تر کشمير پورې وتړي. کله يو څه وايی او کله بل څه؟ دا چي ښاغلي ته د فلسطين قبضه او ميشت ځايونه يې ورته بد ښکاري، نو ولې ښاغلي نيکلاسکي ته بيا زموږ د لرې خاورې اشغال او پکې د اغزن تار غځول ښه ښکاري او د مديريت حق يې د پنجاب ګڼي. دا چې اسرائيلي دولت مخينه نه لري او لا ماشوم بولي، نو پنجاب خو مخينه نه لري. د هغوی خو بيا هم وينه شريکه ده، نو زموږ او د پنجاب خو هغه شراکت هم نشته.

ښاغلي چارليس لا هغه وخت د ترورېزم يا د تشنج د کموالي په تړاو خپله اندېښنه ښوولې وه ((څنګه به هلته ترورېزم ته د پای ټکی کېښوول شي تر څو چې د ستونزو لاملونو ته د پای ټکی کېنښوول شوی نه وي يا محدود شوي نه وي؟)) زموږ و د پنجاب ترمينځ تر څو چې د ستونزو پر لاملونو توافق ونه شي پنجاب به له خپلې لاسوهنې يا په بله مانا د ديکتاتور ضياءالحق له زړې فرسوده پالېسۍ نه لاس وانخلي او افغانستان د يو خپلواک هېواد په توګه ونه زغمي، نو دا د درغو سياسي جهاد يا په بله مانا پنجاب به له خپلې نااعلان شوې جګړې نه لاس پر سر نه شي.

دا چې ښاغلی چارليس يوه ورځ د فلسطين لپاره له اسرائيلو نه د خلاصون هيله مند دی، نو موږ ولې د خپلې خاورې د خلاصون لپاره له پنجابي استعماره هيله مند ونه اوسو؟

په درنښت

سيد حسين پاچا

چارنسکی : پر ډيورنډ کرښه بايد له سره کتنه وشي او د افغانستان تاريخي حق دې ورکړل شي

https://www.pajhwok.com/ps/2017/05/15/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%8A-%D9%BE%D8%B1-%DA%89%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%89-%DA%A9%D8%B1%DA%9A%DB%90-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%88-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%DB%90-%D9%88%D8%B1%DA%A9%DA%93%D9%84-%D8%B4%D9%8A-0

اتمر: بهرني استازي دې د افغانستان تاريخي حق ته درناوى وکړي

https://pa.azadiradio.com/a/28837965.html

حنيف اتمر: ډيورنډ د افغانستان تاريخي حق او ملي ارزښت دی

http://maseerdaily.af/index.php/afghanistan-news/item/1001-2017-11-07-02-00-41

د ځدراڼو قومي مشران وايي، که واک ورکړل شي، سراج الدين حقاني پخلا کولی شي

http://www.taand.com/archives/98891